Modric: “El mayor problema es de fútbol, no jugamos como sabemos”

Luka Modric fue otro de los jugadores que compareció ante los medios de comunicación, después de la derrota del Real Madrid en Wembley frente al Tottenham Hotspur. El centrocampista croata realizó autocrítica, pero se mostró confiado en una recuperación del equipo para “volver a ser los de antes”.

El centrocampista reconoció la superioridad de su rival en un partido en el que el Real Madrid nunca encontró la cara. “Esto es futbol y estas cosas pasan. Creo que el Tottenham mereció ganar, estuvieron mucho mejor que nosotros y hay que seguir adelante e intentar buscar soluciones par salir de esta situación no es agradable pero estuvimos aquí antes y siempre hemos salido de estas situaciones y buscaremos una salida en el futuro también”.

El problema del Real Madrid es el fútbol, en opinión de Modric, algo que se puede recuperar con unidad y trabajo. “No creo que sea problema de mentalidad y de físico. Físicamente estamos bien, el mayor problema es futbol, no jugamos como sabemos. Tenemos que hacer todo para recuperar nuestro estilo. En el juego no estamos como tenemos que estar y hay que ver porqué y estar juntos. No podemos volvernos locos y ver que todo es desastre porque no es así, cuando el Madrid pierde todo es mas grande que en otros equipos pero estamos acostumbrados, pero estamos seguros que vamos a salir de esta situación que no es agradable. Tenemos confianza y vamos a salir”.

A pesar de la derrota, Modric está convencido de que el Madrid volverá a ser el mejor equipo de Europa y que aprenderán de estas derrotas. “Nos duele esta derrota y sobre todo nuestro partido de hoy, no podemos estar contentos, estas cosas pasan y hemos pasado estos momentos el año pasado y años anteriores y siempre volvemos a ser el Real Madrid que todos conocen”.

“Antes hemos tenido situaciones complicadas como hoy y siempre volvemos, Estoy seguro que va a volver el equipo de Cardiff de otros partido del año pasado y esta temporada. no hay ninguna razón por la que no vuelva el Madrid de antes”, completó, dejando clara su opinión sobre el futuro cercano del Real Madrid.