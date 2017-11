Misterio Ceballos

La mala racha del Real Madrid ha hecho saltar las alarmas en todos los sentidos. El conjunto madridista atraviesa por un momento en el que su supremacía tanto en Europa como en España se ve amenazada. Tres derrotas en los últimos 10 partidos colocan a los de Zidane en el punto de mira. A la falta de acierto en ataque y a los errores de los madridistas en defensa, se ha unido una crisis de juego. Kroos y Modric no pasan sus mejores días en Chamartín. Asensio ha perdido la determinación con la que apareció en los primeros compases de la temporada y, con Kovacic en la enfermería, surge una pregunta: ¿qué pasa con Ceballos?

Dani Ceballos llegó al Real Madrid para momentos como estos. Para aprovechar los momentos en los que la media necesitase piernas frescas. Los dos indiscutibles en el mediocampo del conjunto madridista no están en su mejor momento. Incluso es probable que no se recuerde por el Bernabéu dos partidos tan malos de su pareja en la medular. Sin embargo, Zidane no se acuerda del sevillano.

En lo que va de temporada, Ceballos no ha sido revulsivo de los blancos en ningún encuentro aún. Sólo ante el APOEL entró desde el banquillo para disputar más de 15 minutos, por Isco y con 3-0 en el marcador. Situación parecida contra el Barcelona en la vuelta de la Supercopa, donde jugó 11 minutos. En Liga, minutos residuales, excepto cuando ha sido titular. Cuatro frente a la Real y ocho contra el Espanyol.

Lo cierto es que cuando Ceballos ha sido de la partida de Zidane, ha estado a la altura. El día de su debut en el once del Real Madrid le hizo dos goles al Alavés, que darían la victoria a los blancos por 1-2. El jugador ha demostrado saber asociarse a las mil maravillas sobre el terreno de juego con jugadores como Isco o Asensio. Por eso no se entiende que Zizou no le haya utilizado para tratar de darle la vuelta al partido cuando las cosas no salen.

Ceballos no ha contado para el técnico en los últimos dos encuentros, en los que el conjunto blanco necesitaba un hombre que hiciera de revulsivo, que diese un toque de calidad y desmoronase a la zaga rival. Un jugador que tuviera la capacidad de poder cambiar el signo del partido. Y ese nunca ha sido Ceballos. Tampoco lo fue en los partidos que se le complicaron al Real Madrid con anterioridad, ni ante el Valencia, ni ante el Levante ni ante el Betis.

Razones tendrá el técnico madridista para estas decisiones. Lo que está claro es que, en estos días en los que los blancos atraviesan por una crisis de juego e intenciones, Ceballos bien podría haber sido un desatascador.