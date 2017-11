Álvaro Morata ha vuelto a hablar de su presente en el Chelsea y de su pasado en la Juve y en el Real Madrid. El delantero tiene claro que el secreto de su éxito en los blues. “Por primera vez en mi vida me siento el número uno“, ha dicho en una entrevista en Four-Four-Two.

El delantero del Chelsea agradece a su entrenador, Antonio Conte, todo el apoyo que le ha dado desde que coincidieron en la Juventus. Ese fue el principal motivo por el que Morata se fue a Inglaterra: “Después de traerme a la Juventus antes de unirse a Italia en 2014, siempre pensé que algún día volveríamos a reunirnos. Él ha ido a muerte conmigo. Es una gran ayuda. Vine al Chelsea porque realmente quería renovar la relación con él y pagarle por la fe que mostró en mí. Ya he mejorado mucho con él”.

Morata confiesa, sin embargo, no haberse sentido tan importante en la Juventus o en el Real Madrid como lo es ahora: “Eso es porque quizá ser la primera vez en mi carrera como profesional que he sido titular cinco partidos seguidos o que me he sentido como el delantero número uno de un club”.

Su nuevo rol

Ser una de las estrellas del Chelsea es una responsabilidad para Morata, pero también sabe que cuenta con la confianza de su técnico: “Cualquier entrenador que te apoya te da confianza y es lo que necesitaba este año. Es una gran responsabilidad ser el principal delantero centro del Chelsea porque tú eres la referencia del equipo. Tú apoyas todos los movimientos de ataque porque buscan ponerte el balón en los pies o entre líneas”.

Por último, Morata explicó que el estilo de juego del Chelsea en la Premier League es mucho más complejo que el de la Juventus en la Serie A: “El sistema táctico aquí es más completo que en la Juventus. Se trata de mantener el ritmo del equipo y las tácticas. No tienes mucho tiempo para pensar y debes aprender rápido”.