Sin rodeos, sin dudas. Zinedine Zidane negó la crisis en su comparecencia ante los medios de comunicación en rueda de prensa para analizar la derrota del Real Madrid en Wembley frente al Tottenham Hotspur, en un partido en el que los blancos fueron claramente inferiores. El técnico francés reconoció que el rival superó a su equipo y que quedan cosas sin mejorar, aunque sin hacer saltar las alarmas.

Análisis de la derrota

“Perdemos esta noche contra un equipo mejor y punto. No hay que darle mas vueltas. Jugamos hemos tenido oportunidades pero no lo hicimos pro hay que pensar que esto se acabó y que estamos a tres puntos. Hoy era una final por el grupo pero la perdimos y ya está”.

Problema de cara a gol

“No hemos tenido la tranquilidad que siempre hemos tenido de cara al gol, pero no está funcionando, tenemos ocasiones y no las metemos. Perdemos esta noche pero esto es muy largo. Hay que felicitar al rival y nosotros a analizar. Estamos todos decepcionados porque queríamos hacer un gran partido y sumar los tres puntos, pero no hemos podido”.

Recuperarse de la derrota

“Forma no, a lo mejor no estamos todos al mismo nivel, pero bueno, eso es así, son cosas que pasan y ahora es aquí, pierdes dos partidos seguidos, no podemos estar bien anímicamente, pero tenemos tres o cuatro días para descansar y pensar en el próximo partido. El fútbol sigue. el análisis que hago es que perdemos el partido”.

Ni hablar de crisis

“El Real Madrid no está en crisis”.

Preocupación por las derrotas

“Siempre me preguntáis si estoy preocupado. No y lo voy a estar en todo el año. El análisis es que jugamos con un equipo mejor y hay que aceptarlo. No hay que darle más vueltas No hicimos un mal partido. Tuvimos ocasiones para empatar, pero como últimamente nos está pasando, no encontramos la portería”.

Estado físico de la plantilla

“No podemos decir que estamos mal físicamente. El nivel no es óptimo porque son dos derrotas, pero después de la derrota en Liga siempre anímicamente recuperas de otra manera. Y ahora nos va a costar más. Puedes comparar a un jugador con otro, lo mejor uno recupera mejor que otros, pero físicamente estamos bien. Lo que hay que hacer es encontrar el gol, que nos está faltando últimamente”.

Bloqueo en el equipo

“Cada uno puede opinar. No creo que haya bloqueo. son momentos en una temporada que puedes meter muchos goles en pocas ocasiones y otras en que no. Últimamente nos pasa esto. Hemos tenido ocasiones para hacer el empate, pero no ha querido entrar. La derrota es normal, jugamos ante un equipo que ha estado mejor que nosotros. Son dos derrotas, pero tengo un equipo con experiencia, son campeones. Esto lo vamos a cambiar”.

Moral del equipo

“No se ha podido ganar y perdemos un partido de Champions, Son dos derrotas seguidas, no podemos estar contentos, y anímicamente tampoco. Es un mal momento, pero hay que aceptarlo. Cuando se gana estamos contentos, y cuando se pierde hay que tener la cabeza alta. Hay muchos partidos para dar la vuelta a esta situación, y es lo que vamos a hacer”.

Sentimiento del vestuario

“No está contento. En la vida a veces hay que aceptar las cosas. Hoy no es un buen momento, pero hay tempo para cambiar. No podemos estar contentos. Es una derrota dura para nosotros hoy, pero es merecida y hay que aceptarlo. Nosotros sabemos cómo cambiar esto y lo vamos a cambiar. Hay que aguantar hasta que cambiemos el chip y lo vamos a hacer”.

Opciones del Tottenham para la Champions

“Cualquier equipo puede ganar la Champions. Y el Tottenham es uno de ellos”.