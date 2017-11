Nacho: “Hoy no se puede echar nada en cara al equipo”

Nacho Fernández dio la cara tras la dolorosa derrota del Real Madrid en Wembley. El equipo de Zidane encajó tres goles ante un Tottenham que dio una gran sensación de superioridad como refrendó el central. “Partido complicado porque creo que no nos merecíamos este resultado. Cuando mejor estábamos nos han metido el segundo gol. Estoy cabreado porque es un resultado muy malo”, expuso el jugador.

Zidane cambió en la segunda parte el sistema, metiendo a Casemiro entre los centrales. Quizá esa decisión pudo dejar al Real Madrid más vulnerable en defensa. “No estábamos expuestos con el sistema cambiado. Ellos nos han esperado a la contra. El segundo gol nos ha hecho mucho daño y estábamos atacando y haciendo ocasiones”, indicó.

El jugador quiso dejar claro que el equipo tiene ganas y no ha perdido el hambre. “No hay un problema de actitud. El otro día puede que nos relajásenos, pero hoy no se puede echar nada en cara al equipo. El resultado no es perfecto, pero la actitud es buena”, dijo.

Por último, Nacho quiere mirar hacia adelante y pensar que este mal resultado servirá positivamente para el futuro. “Esto se arregla trabajando. El Tottenham es un gran equipo y lo ha demostrado. Debemos levantar la cabeza y con trabajo saldremos adelante”, zanjó.