Lineker vuelve a la carga: “Seguro que Zidane saca a Benzema…”

Gary Lineker no pierde la oportunidad de atacar al Real Madrid y, en especial, a Karim Benzema. Tras asegurar que el delantero está “sobrevalorado”, lo que provocó la defensa de Zidane y del todo vestuario madridista, el delantero inglés ha vuelto a la carga.

Tras la dura derrota del Madrid en Wembley ante el Tottenham, Lineker volvió a utilizar las redes sociales para increpar a Karim: “Double Alli hace el 2-0. Ahora seguro que Zidane saca a Benzema”.

Double Alli makes it 2-0. Surely Zidane will bring on Benzema now. 😉



Poco después volvió a lanzar un ‘dardo’ al actual campeón de Europa: “Maravilloso tercer gol de los Spurs. ¿Son los que van de blanco y no el Real Madrid, verdad?“.

Marvellous 3rd goal for Spurs. It is them in white and not Real Madrid right?

