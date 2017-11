Dani Alves admite que estuvo muy cerca de fichar por el Real Madrid

Dani Alves, azote del madridismo durante muchos años, admitió en una entrevista en Four-Four-Two que estuvo a punto de fichar por el Real Madrid. El jugador explicó que durante su carrera tuvo múltiples acuerdos con otros clubes antes de salir del Sevilla, pero que por uno u otros motivos se acaban torciendo.

“Tenía un acuerdo muy avanzado con el Liverpool, pero por la razón que fuera no ocurrió. Algo parecido ocurrió más tarde en mi carrera con el Chelsea y el Real Madrid. Por supuesto, al final todo salió bien para los culés y también para mí, porque pude escribir una increíble historia en el Camp Nou en lugar de eso”, explicó.

Alves comentó que cuando estuvo cerca de fichar por el Real Madrid pensaba en salir de Sevilla: “Quería ganar cosas que desafortunadamente no podía lograr si me quedaba en Sevilla. Estuvimos cerca, pero no me gustaba quedarme cerca”.

El brasileño, por último, no descartó que algún día probará en la Premier League. “Es la liga que me falta por ganar si consigo la francesa de las grandes en Europa”, zanjó.