Zinedine Zidane atendió a los medios en la rueda de prensa previa al encuentro que enfrentará al Real Madrid y al Tottenham en Wembley. El entrenador blanco aseguró que el equipo está bien y que le gusta “cuando las cosas se ponen difíciles”. Además, destacó Wembley como un “escenario muy bonito”.

¿Cómo está el equipo?

“Estamos bien. Anímicamente la gente puede pensar que tras perder estamos mal, pero no. Estamos pensando en el partido de mañana y físicamente estamos bien. Es un escenario para hacer un buen partido ante un gran equipo”.

¿Fue ante el Girona el peor partido?

“No lo creo. Esto es fútbol. Como nosotros sabemos cuando se pierde es por algo. Seguramente no lo hicimos muy bien, sobre todo cuando uno va ganando. Son detalles y nos sorprendieron. Ahora tenemos un partido para volver a jugar bien al fútbol y ganar el partido. No va a cambiar nada en nuestra mente. Vamos a darlo todo para jugar bin y ganar el partido”.

Un reto

“Es un reto, pero como siempre. Tengo la misma ilusión. Para mí lo más importante es el trabajo. No nos gusta perder, pero sí me gustan los retos. Tenemos un buen partido por delante para volver a ganar. Cuando las cosas se ponen difíciles me gusta, así es la vida. Lo que queremos es volver a ganar”.

Wembley

“Es un buen escenario para hacer un gran partido. A nosotros nos gusta y estamos preparados. Va a tener complicaciones, pero como siempre”.

Trabajo de Pochettino

“Yo pienso muy bien de Pochettino. Está haciendo un gran trabajo. Es un club que tiene posibilidades de aspirar a más y lo hace bien. Los resultados hablan por él”.

Tres defensas

“No es más complicado atacar a tres defensas. Cada equipo juega de una manera. No sabemos como van a jugar, puede haber una sorpresa.

Importancia del escenario

“Yo creo que los jugadores notan donde están. Es un escenario muy bonito. Más que el estadio, vamos a ver dos equipos muy buenos y, sobre todo, en este escenario. Yo jugué en el otro y ya era una gran sensación. No voy a tener la suerte de jugar yo, pero los jugadores sí”.

Futuro

“Yo estoy en el Madrid y sólo pienso en el ahora. Estoy a gusto con lo que hago y sobre todo estar en España”.