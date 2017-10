Sergio Ramos: “Piqué siempre ha tenido un comportamiento ejemplar, a pesar de lo que pueda pensar”

Sergio Ramos analizó toda la actualidad que rodea al Real Madrid en el programa ‘El Transistor’ de Radio Marca y Onda Cero. El capitán no rehuyó ninguna pregunta.

“La sensación no es buena. En el Madrid no estamos acostumbrados a perder y cuando te toca asumir esto es complicado. Sabemos como está la Liga, no podemos dejar ningún punto, y siempre duele cuando pasa esto”.

“Es un viaje anormal. Cuando se gana se habla mucho más, pero ayer uno hacía autocrítica. Cada uno va en su mundo. El míster, por ejemplo, va viendo el partido. Luego se habla al día siguiente, es mejor darle tiempo. Se está creando una bola demasiado grande cuando la Liga es muy larga”.

“Cuando no salen las cosas como uno quiere siempre te queda la duda de si se podría haber hecho algo más en algún momento”.

“Aquí nunca hay culpables. Cuando se gana es el colectivo y cuando se pierde igual. Todos podemos hacer siempre algo más. Ayer hubo en fases en las que cambiamos la intensidad, pero si en la primera parte hubiésemos marcado otro gol se hubiese visto otro partido”.

“No quiere decir que por bajar la intensidad se vaya a perder. En ocasiones puntuales esa bajada la puede aprovechar la intensidad. No se le puede quitar mérito al Girona. El fútbol tiene esto y en el Madrid todo va muy rápido. Ahora hay que centrarse en la Champions y luego a seguir. Sería la primera Liga en la que se remontan ocho puntos. Hay que intentar sumar el máximo”.

“El fútbol tiene cosas buenas y malas que nos tocan asumir. Yo he aprendido más de mis errores que de todos los momentos buenos que casi no te da tiempo a disfrutarlo”.

“Hay partidos en los que nos toca recibir y en otros nos dan halagos. Nos toca vivir con la prensa. Si hubiese un entendimiento entre la prensa y los futbolistas sería mejor para todos. Pero es difícil. Entre los periodistas hay de todo. Yo hablo siempre, pero hay otros que prefieren no hablar. Yo prefiero que el periodista se lleve bien con el futbolista. Los trato con mucho respeto porque tiene que ser una profesión jodida”.

“No vi muchas banderas. Vi casi las mismas banderas de España que otras. No me deja ninguna sensación, es como si voy a Sevilla y veo una bandera de Andalucía. Mientras exista ese respeto no hay problema. Ayer me sentí igual de español que en cualquier otro sitio, no hubo ningún problema.Y todo el proceso independentista, ¿cómo lo ve un tipo valiente como tú? Lo que pueda opinar o lo que pueda hacer al respecto no va a cambiar nada. Me duele la imagen de España como país a nivel mundial como español que soy. No me gusta que sucedan este tipo de cosas, yo creo que juntos somos más fuertes”.

Política en la selección

“Son temas demasiado personales. Nos equivocamos cuando mezclamos el tema de la política con el mundo del deporte. Unos utilizan a uno, otros utilizan a otros… pero a mí no me gusta hablar de política. No voy a hablar de qué partido soy, son cosas personales. Cuando ha llegado este tema a la selección prácticamente no hemos comentado nada. Piqué piensa de una manera, yo pensaré de otra…”.

Pitos a Piqué

“A mí me duele que piten a la selección. Me gusta disfrutar del escenario, del ambiente y yo no voy a ir más allá de lo que pueda pensar Piqué. Lo único que siempre digo como capitán de la selección es que debemos de ser conscientes de cada acto que hacemos. Piqué siempre ha tenido un comportamiento ejemplar, a pesar de lo que pueda pensar”.

Relación con Piqué

“Si lo comparas con la antigua relación que teníamos, te digo que a día de hoy nos llevamos bastante bien. Antes prácticamente no había relación. Nos respetábamos porque nos tocaba jugar juntos y sabíamos que juntos hacíamos una de las mejores parejas de centrales del mundo de la que se ha beneficiado la selección. Cuando vas creciendo y madurando vas dejando al margen cosas a las que antes dabas importancia y que ahora no la tienen. Eso ha hecho que la relación mejore bastante”.

¿Habéis hablado?

“Sí, y hablamos también de cosas familiares, de los niños…”.

“Son cosas que están sobre la mesa y que estamos barajando pero nunca se sabe. Opciones que se pueden dar en un futuro aunque no hay nada claro aún”.

Tema catalán

“Me gusta estar al día pero veo muy poco la tele”.

Liga sin el Barça

“Es complicado. A mí me cuesta creer que sean mayoría los independentistas pero son suposiciones. Yo prefiero que el Barça esté en nuestra liga. El domingo me sentí igual de español que en cualquier otro sitio. Me preocupa más como español que nuestro himno no tenga letra que la situación de Cataluña. Tengo ganas de que nuestro himno tenga letra porque siento la envidia sana de ver a otras selecciones mirando hacia arriba mientras cantan sus himnos”.

Himno de España

“Para mí tienen la misma importancia. Estoy en la selección gracias a lo que hago en el Madrid”.

Maria José Claramunt

“Nos han vinculado mucho con ella y parece que estaba más con nosotros que ejerciendo el papel que tenía. Su llegada a la Federación fue dura, porque le tocó lidiar con los capitanes y al principio la relación no era muy buena con nosotros. Pero con el tiempo fue mejorando y surgió una amistad. Yo solo te puedo hablar de ella como amigo y claro que nos duele que una amiga esté pasando por un mal momento. Todos la apoyamos, no es un momento agradable independientemente de la causa de su despido”.

Sustituto de Claramunt

“Creo que la gente del fútbol tiene que seguir vinculada al fútbol. A la hora de plantar cara a la UEFA no es lo mismo “Pepito Rodríguez” que ver a Marchena, Puyol, Hierro, etc”.