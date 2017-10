Pochettino: “Tenemos confianza en que juegue Kane, pero podemos ganar al Madrid sin él”

El entrenador del Tottenham Hotspur, Mauricio Pochettino, compareció ante los medios de comunicación en la rueda de prensa previa al encuentro que medirá a los Spurs con el Real Madrid, correspondiente a la cuarta jornada de Champions League. El técnico argentino analizó el partido y no aseguró la presencia de Harry Kane en el terreno de juego.

La presencia de Harry Kane en el césped de Wembley parece probable, pero Pochettino no quiso centrarse en la figura del ariete para contar con opciones de ganar. “Tenemos confianza en que pueda jugarlo, pero no podré decirlo al 100% hasta mañana. Queda un día para el partido. Ayer y hoy se ha mostrado muy mejorado. También podemos ganarle al Madrid sin él. Y eso es lo que intentaremos, salga o no Harry al césped”.

El Tottenham es uno de los equipos más sólidos de la Premier League, pero contar con un presupuesto inferior al de los grandes les hace estar en un constante examen con el que sabe vivir Pochettino. “Siempre es ganar y mostrar que podemos manejarnos bien con la presión. Debemos jugar con libertad y disfrutar el partido. Después de jugar hace quince días contra el Madrid nos enfrentamos al Liverpool, al West Ham y al Manchester United. Tenemos que mostrar que estamos preparados. Mañana sucederá lo mismo. Cada partido es una oportunidad de examinarnos”.

Pochettino no quiso centrarse en la última derrota del Real Madrid en Girona, ya que no afecta al partido del miércoles. “No me toca hablar del Real Madrid. Es imposible comparar ese partido en Girona con la Champions. No es fácil ganar todos los partidos. Miras su equipo y sabes que son buenos”.

El Tottenham también ha sumado dos derrotas recientemente, pero ésto tampoco preocupa a Pochettino. “Por supuesto que estoy disgustado por perder con el West Ham y el United, pero no estoy preocupado. Sólo disgustado. Necesitamos mantener la calma y centrarnos en las cosas que podemos mejorar para competir mañana y ante el Crystal Palace”.

El Tottenham aún no sabe lo que es ganar al Real Madrid en Champions League, pero Pochettino considera que su equipo está preparado para cambiar la historia.”Es una buena oportunidad. Tenemos la oportunidad de cambiar esta estadística y ahí está nuestro reto. Yo considero al Madrid como el mejor equipo en el mundo y también creo que se le puede ganar. Tengo fe en mis jugadores”.

Mauricio Pochettino ha sonado como posible sustituto de Zidane en el Real Madrid y el propio técnico del Tottenham cree que su ‘colega’ está más que capacitado para entrenar en la Premier League. “Por supuesto que podría entrenar. Estoy seguro por su capacidad como técnico y por su nombramiento como mejor entrenador del mundo”.

Una de las grandes novedades del Tottenham será Dele Alli, con el que podrá contar el cuerpo técnico después de su ausencia en el Santiago Bernabéu. “Es verdad que es muy importante para nosotros, pero estamos en una muy buena posición en la Champions sin que él haya jugado. Esto demuestra que tenemos una mentalidad muy fuerte. Pero va a ayudarnos. Necesitamos que disfrute de su fútbol, necesitamos de su carácter, que es ganador. Tiene que mostrar su personalidad en el campo, como hizo ante el United. Si le pongo, tendremos un jugador más para alcanzar el objetivo que queremos: estar en los octavos de la Champions”.

“Creo que tuvo una pretemporada difícil por diferentes razones y luego fue sancionado. Puede afectar a la motivación cuando no estás y te quedas solo en el campo de entrenamiento. Tal vez se vio afectado un poco por eso. Ahora estamos contentos con él, su motivación es alta. En los últimos tres partidos que ha jugado hemos sido felices con su actuación. Está aumentando su nivel y no estoy preocupado. Es cierto que no está en su mejor momento, pero está por llegar. Y lo hará en invierno”, añadió, sobre la gran joya de la selección inglesa.

“Contestaré a esto después del partido. A veces es mejor enfrentarse a ellos tras una derrota y a veces, cuando están relajados y confiados. Nosotros sólo tenemos que centrarnos en nosotros mismo. Este partido no tendrá nada que ver con el de Girona. Nosotros sólo analizamos los partidos que han jugado en la Champions y el de hace quince días en el Bernabéu. El Madrid tiene la capacidad de cambiar completamente de un día a otro”.