Marcelo: “Hay que correr más, meter más goles y defender mejor”

Marcelo compareció ante los medios de comunicación en la rueda de prensa previa al encuentro de la cuarta jornada de la Champions League, que medirá al Real Madrid con el Tottenham Hotspur. El segundo capitán madridista hizo autocrítica después de los últimos tropiezos, pero se mostró confiado en comenzar a revertir la situación en Wembley.

Partido frente al Tottenham

“Todos los partidos que disputamos intentamos dar el máximo para ganar, un partido así muchos jugadores quieren jugar, el Real Madrid tiene un histórico en Champions muy bueno mañana va a ser un partido muy bonito para jugar y esperemos que nos salga bien”.

Remontada del Real Madrid

“Yo creo que un poco de todo. Es un partido de liga, todos sabemos que siempre es muy difícil ganar independientemente de rival. Muchos piensan que es llegar jugar y ganar. Estamos en la mejor liga del mundo y cada temporada es mas difícil ganar. Vamos a mejorar, no tenemos que volvernos locos, tenemos muchos partidos para dejar al Madrid donde tiene que estar que es por encima de todos”.

Dificultad de ganar una Liga

“Quizá sea la motivación de cada jugador. Vas aun partido de Champions, no te puedo explicar lo que pasa pero para ganar la liga tienes que estar motivado todo el año para ganar, el año pasado ganamos el ultimo partido, para ganar una liga tienes que intentar no perder puntos. Es muy difícil, son partidos cada tres días, tienes que estar a un nivel mental muy alto, tienes que descansar y estar preparado para las críticas. Hay mucha presión por jugar en el Madrid, es normal. Hay que mejorar y vamos a mejorar, no hay que volverse locos pero tenemos que mejorar”.

Comparación con la temporada pasada

“No es que sea más fácil. Juegas cada tres partidos y hay veces que pasa que te relajas un poco. Varios momentos la temporada pasada tras ganar nos relajábamos para descansar y volver más fuerte. El año pasado pasaba esto y metíamos los goles, no es excusa. Tenemos que mejorar la relajación, meter goles, defender bien… tenemos que mejorar todo. Si fuéramos ganando diría lo mismo. Si no mejoras cada entrenamiento estás muerto y más ahora que no estamos dejando al Madrid donde se merece”.

Harry Kane

“La diferencia es que es un grandísimo jugador pero hemos visto el primer partido que los compañeros también hicieron cosas. El Tottenham necesita su ayuda para hacer mejor su trabajo pero no tenemos que pensar que sin él o con él va a ser mejor o peor, sino en el colectivo del Tottenham, que es un grandísimo equipo”.

La cabeza en Wembley

“Está claro que cuando se pierde o empata un partido no estamos bien. Estamos tristes pero tenemos un partido mañana y no podemos estar pensando en el partido que hemos perdido. Sirve como motivación para ir a más y acabar con esta racha. Mañana va a ser un partido muy bonito, sabemos lo que fallamos en el último partido e intentaremos no cometer los mismos errores”.