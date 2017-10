Algo le pasa al Real Madrid. Zidane asegura de puertas para afuera que no está preocupado y que tarde o temprano el equipo va a levantarse, pero la realidad es que el conjunto merengue está a ocho puntos del Barcelona, líder destacado del campeonato doméstico. Y, lo que es peor, el equipo está dejando sensaciones muy pobres y no hay atisbo de mejora hasta el momento salvo algún partido aislado como el de Dortmund en el que sí se vio a un gran Real Madrid.

El cuerpo técnico, encabezado por Zinedine Zidane, y la cúpula del club blanco han analizado la situación del equipo y coinciden en que una de las grandes razones de esta crisis es el pobre momento de forma de algunos de los pesos pesados del Real Madrid, que está bastante lejos del nivel que pueden ofrecer. “Hay jugadores que no están dando el nivel”, dicen de puertas para adentro. Los casos más llamativos son los de jugadores como Marcelo, Modric y Cristiano Ronaldo, que en este arranque liguero no están finos.

Al lateral brasileño le cuesta muchísimo cerrar su banda y los rivales lo saben y se aprovechan de ello. Además, no está siendo tan decisivo cuando se incorpora al ataque. Tampoco está en su mejor momento Modric, que parece haber perdido un puntito de forma física y al que le cuesta adueñarse de los encuentros. Luego están los casos de Benzema y Cristiano Ronaldo. Del francés no sorprende que no vea puerta con regularidad, pero sí está asociándose bien y haciendo jugar al equipo. Sin embargo, CR7 no está fino y el Real Madrid lo nota mucho, pues es el jugador más importante y decisivo del equipo.

Faltan dos guerreros

Y, por otro lado, el conjunto merengue también está echando bastante de menos el aire de los dos futbolistas con más agresividad e intensidad del equipo: Carvajal y Kovacic. El lateral y el centrocampista son jugadores de mucha raza, que siempre van fortísimo y que imprimen mucho carácter al equipo, algo que está faltando por momentos.

“No podemos seguir así, hay que mejorar ya”, asegura el cuerpo técnico de Zidane. Creen que hay jugadores que deben echarse al equipo a la espalda y tirar del carro en una situación muy complicada, y el propio vestuario ha hecho examen de conciencia y admite que “faltó concentración e intensidad en Girona”. La Liga está muy difícil pero, por historia y valores, el Real Madrid debe reaccionar y pelearla hasta el final.