Benzema responde a Lineker: “Me da pena”

Karim Benzema concedió una entrevista para el medio francés Les Inrockuptibles donde no dudó en contestar a Lineker. El delantero inglés lleva varias semanas cargando contra su fútbol en las redes sociales y el madridista no se ha mordido la lengua a la hora de responder: “Encuentro más difícil aceptar la crítica de ex futbolistas que se han convertido en periodistas y que han derramado su odio, habiendo experimentado las mismas dificultades, pero no tienen solidaridad. Me dan pena, francamente“.

Benzema también habló sobre selección francesa: “¡Por supuesto que quiero regresar con Francia! ¿Qué futbolista no sueña con jugar un Mundial? Siempre tengo la esperanza y espero ir a Rusia. Intento hacerlo lo mejor posible en el club y haremos las cuentas al final. Hablar ya no es útil y puede malinterpretarse. Ya no hablo, ya no digo nada. Intento tener éxito y ganar títulos”, añadió al ser preguntado por Deschamps.

También repasó sus inicios: “Empecé a jugar muy temprano. Al principio vivíamos en un barrio donde no había estadio. Dos árboles eran utilizados como portería. A la edad de 8 años, me mudé a Bron-Terraillon, en los suburbios de Lyon, y había un campo de fútbol. Estaba ubicado a diez metros de mi casa. Estaba muy feliz de poder disfrutarlo“.

Por último, analizó la figura de su padre. “Creo que hay una imagen de mi padre que se repite: ‘¡Tienes que hablar en serio! ¡Serio!’. Era muy pequeño, tenía unos cinco años. Vengo de un lugar difícil y tuve suerte de que mi padre siempre estuviera detrás de mí. Con 15 años me mandó a un colegio muy estricto. No guardo buen recuerdo, pero había que ir, tenía que triunfar. Nuestra relación es hoy más tranquila que cuando yo tenía 18 años. Es la persona de mi familia que viene a verme más a Madrid. Asiste a entrenamientos, partidos, está muy presente”, comentó.