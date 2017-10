El Athletic presiona a Kepa: “El jugador tiene que poner de su parte, no solo el club”

Josu Urrutia habló ante los medios sobre la situación contractual de Kepa Arrizabalaga. El meta del Athletic es, a día de hoy, el portero con mayor proyección del panorama nacional. Por ello, su contrato, que finaliza el próximo mes de junio, es un asunto que preocupa y de qué manera en el seno de la entidad rojiblanca. Y es que, de momento, se encuentra en punto muerto. El presidente del Athletic quiso meter presión sobre el cancerbero al afirmar que “el Athletic es un gran club y nuestra experiencia es que los que se quieren quedar aquí, se quedan“.

Kepa ha llamado la atención de los grandes. Su calidad, unida a su juventud (23 años) ha hecho que conjuntos como el Real Madrid le pongan en su órbita. Internacional con la Selección, está llamado a ser el heredero de De Gea bajo los palos de La Roja. Aunque el mandatario vasco piensa que, por el momento, el jugador quiere quedarse en Bilbao: “Yo estoy en negociación con Kepa y si hay una negociación no será para perder el tiempo, sino que será para quedarse. El jugador tiene que poner de su parte, no solo el club”.

Pero, ante lo que pueda suceder, Urrutia quiso dejar claro que la presencia de Kepa en el Athletic no ha sido determinante para lo que han logrado en los últimos años y que de un sólo jugador no dependen los logros del club. “No debemos olvidar que el Athletic es fuerte como equipo, por el grupo. Kepa es muy bueno pero lo que hemos logrado en los últimos tiempos no ha sido con él”, apuntó.

También quiso restar hierro a la negociación con Arrizabalaga y destacar que no es el único jugador que finaliza su vinculación con el club a final de temporada: “No sólo termina contrato un jugador, también Bóveda, Etxeita, Rico, Aduriz… Hay varios en la misma situación”.

Pese al lento avance de las negociaciones, Urrutia afirmó que “se puede hacer más”, aunque lanzó otro dardo al portero al señalar que el “Athletic está poniendo todo de su parte para que siga”, y puso en duda la figura del agente del jugador: “No he tenido nunca representante y no sé hasta dónde llega la influencia de estos en el jugador. Hay mucha gente que está alrededor y, por su lado, no solo es mérito nuestro cuando se concretan en positivo”.

Así las cosas, parece que el futuro de Kepa en el Athletic se va a convertir en un culebrón durante lo que queda de invierno. Y es que el jugador, al quedar libre en julio de 2018, podrá negociar con cualquier club a partir de enero, cuando queden exactamente seis meses para que finalice su contrato con los leones. Algo que en su día ya sucedió con Fernando Llorente.