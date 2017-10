Keylor Navas y Gareth Bale no podrán estar el próximo miércoles ante el Tottenham. Tanto el portero como el atacante galés no han trabajado con el resto de sus compañeros en la primera sesión de la semana, por lo que su presencia en Wembley está prácticamente descartada. Incluso, se podría casi asegurar, que tampoco serán de la partida el próximo domingo ante Las Palmas. De esta forma, Zidane continuaría con su filosofía de no forzar y ambos jugadores tendrían el parón FIFA de por medio para terminar de ponerse a punto y llegar en perfecto estado al derbi ante el Atlético de Madrid.

Bale se había marcado como fecha de regreso este partido. Al de Cardiff le hacía especial ilusión volver a medirse a su ex equipo en Londres, pero finalmente los problemas en el sóleo le obligarán a verlo por la televisión. Por otro lado, Keylor tampoco ha superado su dolencia en los aductores.

Varane tampoco llegará

Raphael Varane tampoco podrá estar ante los Spurs. El central tuvo que ser sustituido en el descanso del encuentro ante el Girona y, aunque todavía no hay confirmación oficial de la lesión, se ha ejercitado este lunes en el interior de las instalaciones.

Isco tampoco fue parte del entrenamiento, aunque Zidane y los servicios médicos del club esperan que pueda estar listo. El mediapunta sufre un fuerte golpe en el cuádriceps de su pierna izquierda, lo que le llevó a abandonar Montilivi cojeando. Aunque, en principio, no sufre lesión alguna.

Volvió Carvajal

Sin duda, la mejor noticia en un Real Madrid que ha vivido un lunes muy complicado tras la derrota ante el Girona, ha sido la vuelta de Dani Carvajal. El lateral derecho ha pisado el césped mostrando que ya ha superado la infección del pericardio.

El Real Madrid ha tenido mucho cuidado con el de Leganés y no ha permitido que fuerce lo más mínimo. Sólo después de confirmar médicamente que la dolencia en su corazón había desaparecido, ha comenzado a trabajar. La semana pasada trabajó en el gimnasio y ahora vuelve al campo. No estará en Londres, pero sí apunta al derbi en el Wanda.