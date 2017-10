Isco: “Que no nos den por muertos, el Real Madrid siempre vuelve”

Isco Alarcón compareció ante los medios de comunicación tras el encuentro que midió al Real Madrid con el Girona en Montilivi y en el que los blancos cayeron derrotados después de adelantarse en el marcador, precisamente por mediación del malagueño, el jugador más en forma en estos momentos en el cuadro de Zinedine Zidane.

Al igual que el resto de sus compañeros, Isco se mostró contrariado por perder tres puntos más en la lucha por la Liga. “Una derrota dura, nos ha pasado factura la desconexión al principio de la segunda parte. Es un día gris”.

“Partido muy raro por nuestra parte de cara con el 0-1, pero hemos tenido un momento de desconexión al inicio de la segunda, nos han dado la vuelta al partido, lo hemos intentado hasta el final, pero no ha podido ser”, añadió.

Isco criticó el bajón que dio el Real Madrid en el primer tramo de segunda mitad, que a la postre costó el partido frente al Girona. “Tenemos que reducir los momentos de desconexión. Nada ha salido como esperábamos. El fútbol es esto, son muchos puntos”.

El malagueño fue el mejor jugador del Real Madrid sobre el césped de Montilivi, pero no quiere oír hablar de individualidades y sí de creer en un equipo que lleva demasiados títulos a sus espaldas como para provocar dudas. “Cuando va bien y ganamos es mu fácil decir que somos una piña y eso, ahora es cuando de verdad tenemos que demostrar que somos un equipo de verdad, pensar que somos capaces de dar la vuelta a esto. Tenemos una responsabilidad muy fuerte de aquí a final de temporada. Está claro que no podemos seguir así, somos el Madrid y no podemos dejarnos puntos cada dos por tres, pero no nos den por muertos, porque hemos demostrado que el Madrid siempre vuelve, ahora tenemos una buena oportunidad”.