Casemiro: “¿Fuera de juego el 2-1? No hay que poner excusas”

Después de un resultado adverso, Carlos Henrique Casemiro acostumbra a ser uno de los jugadores que da la cara y tras la derrota del Real Madrid en Montilivi, el brasileño volvió a salir para analizar el tropiezo de su equipo después de dejarse remontar por un recién ascendido a la élite del fútbol español.

Casemiro se mostró sincero a la hora de analizar el partido para BeIN Sports, centrándose en una segunda parte para olvidar. “En la segunda parte no hemos jugado bien y no hemos creado oportunidades. Sufrimos mucho ahí y ellos han ganado el partido”.

La situación del Real Madrid en Liga no es la mejor, pero Casemiro confía en las opciones que pueda tener aún el equipo blanco, aunque todo depende de una mejora de juego. “Preocupa todo, sabemos que ahora estamos muy lejos de nuestro rival –el Barcelona– que es nuestro objetivo pero hay que tener cabeza ahora, cabeza fría porque seguimos teniendo oportunidades. Hay que jugar mejor y que trabajar más porque el Madrid está obligado a ello“.

“Hoy no hemos jugado bien. Muchas veces creamos oportunidades pero hoy no hemos creado oportunidades. Ahora no hay que poner excusas, ellos marcaron dos goles y eso es el futbol no hemos creado tantas oportunidades como normalmente creamos. Hay que felicitar al Girona”, concluyó un caballeroso Casemiro sin querer entrar a hablar del 2-1 marcado en fuera de juego. El brasileño se quedó a dar la enhorabuena personalmente a los jugadores del conjunto gerundense tras el pitido final.