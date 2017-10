Zinedine Zidane quiso dar toda la normalidad posible al partido de este domingo en Montilivi ante el Girona pese a la situación que se está viviendo en Cataluña tras la proclamación de la independencia y las medidas que el Gobierno ha tenido que adoptar para frenar el golpe. El entrenador del Real Madrid prefiere hablar de fútbol y se muestra tranquilo.

Dificultad de jugar contra el Girona

“No va a cambiar nada, sabemos que es un campo difícil y nos espera un partido complicado como siempre, como cada fin de semana. No vamos a pensar que nunca hemos jugado allí, vamos a jugar mañana y estamos contentos de poder hacerlo”.

Calendario

“El calendario es el que hay. Jugamos el domingo a las 16:00 y luego el miércoles. Lo único es que viajamos dos veces seguidas, pero estamos acostumbrados a jugar muchos partidos cerca”.

Noticias de suspensión

“Ninguna. Todo con normalidad. Vamos a viajar esta tarde, como siempre. Y a jugar mañana a las 16:15, nada más. No queremos pensar en el contexto que lo rodea. Seguimos la situación actual, pero nos concentramos en el partido”.

Bale y Keylor Navas

“Van mejor, luego valoraremos la semana que viene. Todavía no han entrenado con el equipo, no te puedo decir si van a estar o no porque no depende de mí, depende de cómo evolucionen ellos y sus lesiones. El lunes veremos y decidiremos”.

Premios The Best

“Yo creo que el Real Madrid es el mejor club del mundo, de eso no tengo ninguna duda. Luego cada uno puede opinar sobre el equipo. yo creo que el año pasado fue el mejor equipo del año con todo lo que ganamos, pero luego cada año hay que hacer lo mismo”.

Balance hasta ahora

“Podemos mejorar en muchas cosas, en defensa, en ataque… Es a lo que aspiramos, a mejorar en el día a día. Pero el balance es bueno, no está mal. Terceros en Liga, líderes en Champions, hemos ganado dos títulos…”.

Rotaciones en Girona

“Mañana lo verás. Es verdad que tenemos muchos partidos y cambios vamos a hacer”.

Mejora del plan B

El de ahora es un equipo todavía más joven con mucho margen de mejora. El año pasado ante la Cultural (partido de Copa) había un equipo muy bueno y este año lo que pasa es que son más jóvenes.

Mensaje a Cataluña

“Sólo veo una cosa, el partido de mañana y nada más. Hay mucho ruido y muchas cosas pero no me voy a meter en este asunto. Vamos a viajar y pensar sólo en el partido. Lo que me importa es lo que hagamos en el campo”.

Rendimiento de Ceballos y Llorente

“Son jugadores muy fuertes. Dani ha tenido la posibilidad de jugar con la Selección y eso es muy bueno. Marcos está preparado para jugar en cada momento, el otro día lo hizo muy bien como siempre, dando equilibrio”.

Situación de Casilla

“Es el portero del Real Madrid, está tranquilo y preparando su partido, independientemente de donde haya nacido. Sólo piensa en hacer bien las cosas. No hemos hablado de eso, lo que nos importa a nosotros y a él es el partido”.

¿Bale en Wembley?

“Anímicamente no está mal, está mejor porque ya trabaja en el campo aunque no con nosotros. Veremos lo que pasa la semana que viene”.

Atención de los jugadores

“Para nada, nosotros es partido a partido. Lo que nos importa es el partido de mañana, nada más. Ya tendremos tiempo de hablar del siguiente”.