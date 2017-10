Pochettino no descarta a Kane contra el Madrid

Miércoles, 20:45 horas. Todo seguidor del Tottenham tiene marcado en rojo esta fecha en el calendario. El Real Madrid visita su provisional estadio de Wembley y lo hará sin Kane previsiblemente en el rival aunque Pochettino quiera vender lo contrario.

El entrenador argentino, que confirmó su candidatura a suceder a Zidane en el banquillo blanco hace menos de quince días en el Bernabéu, no descartó a su estrella en la rueda de prensa posterior a la derrota ante el Manchester United en la Premier (1-0): “En los próximos días veremos si está listo para jugar”.

Una frase tan abierta como estratega que ya se ha convertido en una tónica habitual en el fútbol. La realidad es que el delantero inglés se retiró lesionado de los isquiotibiales en el minuto 85 del último partido ante el Liverpool y una dolencia así no se cura ni en una semana ni en 10 días como espera Pochettino de Kane.

El otro Llorente, Fernando, ocupará a buen seguro la delantera como se volvió a demostrar este fin de semana partiendo de inicio pero dejando el casillero de goles a favor de su equipo y el suyo particular también a cero.

Kane-dependencia

Dos partidos sin Kane, dos derrotas. El Tottenham ha empezado esta temporada a tope siempre que juega su estrella como se ha vuelto a demostrar ante el Manchester United de Mourinho, con una derrota que le deja descolgado en la pelea por el título.

El “Kane-team” como dijo Guardiola hace unas semanas y se encontró la respuesta feroz de Pochettino fue también una pregunta en la sala de prensa de Old Trafford: “Ya dije antes del partido que siempre se le va a echar de menos. Es uno de los mejores delanteros del mundo”. “Pero no hemos perdido porque él no estuviera. Tenemos que adaptarnos cuando alguien no pueda jugar“, añadió el argentino.