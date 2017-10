Pablo Machín, entrenador del Girona, mandó un mensaje tranquilizador y de normalidad antes del partido que este domingo enfrenta a su equipo con el Real Madrid en Montilivi.

“Creo que no había ningún motivo para que hubiera tanta alarma en el aspecto deportivo. Yo nunca he sentido nada de lo que a veces me comentan amigos”, dijo el técnico.

Machín también se refirió a la afición del Girona calificándola como “súper respetuosa y cívica”. “Es una fiesta que pueda venir uno de los mejores equipos del mundo. Es un momento que debe ser de reconocimiento a nuestra trayectoria y me sabe mal que se hablen de otras cosas. Espero que lo disfrutemos como debemos“, añadió.

Al ser preguntado por la comparación entre Cristiano y Messi y un posible marcaje especial, Machín destacó que “son dos muy buenos futbolistas y dos grandes equipos”, aunque aseguró que desde su punto de vista “hay una dependencia mayor de Messi en el Barça que de Cristiano en el Madrid”. “Así que nos tendremos que dedicar a parar a todos”, agregó.

“El Real Madrid domina los tiempos con posesión de balón, saca contras mortíferas, tiene infinidad de registros. Todos los jugadores pueden hacerte gol. Hasta los laterales llegan dentro del área y sus centrales dominan el juego aéreo. El peligro lo tienen todos”, dijo el entrenador del Girona sobre el equipo blanco.