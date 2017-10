Cristiano, el conquistador de Cataluña: 21 goles en 21 partidos

La ambición de Cristiano Ronaldo por ampliar su nómina de récords no encuentra límites. The Best 2017 tiene en Montilivi un desafío en su particular process por convertirse en el mejor goleador de la historia del fútbol español. El jugador portugués ha goleado a todos los equipos a los que se ha enfrentado en Primera División siendo 31 las víctimas que hasta la fecha se contabilizan.

Únicamente el Leganes -contra el que Cristiano nunca ha jugado en Primera– se libra de los goles del portugués. El Girona es el próximo objetivo en el punto de mira del máximo goleador en la historia del Real Madrid y todo hace indicar que no fallará.

Zidane cuenta con Cristiano para el once titular y el futbolista luso suele ser muy certero en Cataluña como demuestran sus números contra el Espanyol y el Barcelona. Montilivi es un feudo donde esta temporada han mojado Atlético, Sevilla, Villarreal o Barça en sus respectivas visitas. Y Cristiano no quiere fallar.

Un experto goleador en Cataluña

El portugués presenta unos números atípicos en el campeonato doméstico. Un único gol contempla en las estadísticas al jugador en los cinco partidos que ha disputado esta temporada y esa tendencia tarde o temprano tendrá que cambiar.

En Cataluña, Cristiano se ha salido con partidos memorables tanto en Cornellà-El Prat como en el Camp Nou. Dos temporadas atrás, el 7 madridista se marchó con un repóker del feudo españolista, mientras que en Can Barça ha logrado varios dobletes muy dolorosos para los culés. En total 21 goles en 21 partidos disputados en Cataluña con la camiseta del Real Madrid.

Es por ello que si hay que esperar a Cristiano un día es el domingo a las 16:15 en Montilivi. El portugués sale a gol de media por cada visita al recién independizado reino y no titubeará para conquistar un estadio que se le resiste en su lista. El Real Madrid puede estar tranquilo: Girona está en rojo en el calendario del Balón de Oro.