El Athletic pidió penalti por mano de Umtiti

Polémica en el Nuevo San Mamés a los pocos minutos de comenzar el siempre igualado e intenso Athletic vs Barcelona. Los jugadores del cuadro local, que comenzaron el partido volcados hacia la portería rival, pidieron penalti por manos de Umtiti dentro del área culé, pero Martínez Munuera dejó seguir el juego, no señalando los once metros.

El balón, proveniente del pico del área, golpea en el brazo de Umtiti, que, eso sí, tiene su extremidad pegada al cuerpo para tratar de no interferir en la jugada. Sobre este último argumento se escudó el colegiado del partido para no señalar el penalti y explicar la situación a unos enfadados jugadores del Athletic Club, quienes veían como se les escapaba una oportunidad inmejorable de adelantarse en el marcador.