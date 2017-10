El Manchester United logró un triunfo clave para seguir al acecho del líder, el Manchester City, en la lucha por la premier. El conjunto de Old Trafford se impuso al Tottenham Hotspur en un choque que no se decidió hasta los últimos minutos, pero no fue el gol decisivo de Martial el momento del encuentro, sino la curiosa celebración tras el triunfo de José Mourinho, que mandó callar a alguien ante las cámaras.

Muchos medios ingleses aseguran que lo sucedido tiene como explicación las críticas recibidas en los últimos días después de la derrota ante el Huddersfield y el empate frente al Liverpool. Mourinho, en cambio, decidió dejar la duda y quiso hacer declaraciones sobre el tema, dejando un enigmático mensaje en el aire. “Disfrutad del fútbol y estad tranquilos, mantened la calma”.

En ninguno de los casos el gesto de mandar callar iba dirigido al técnico del Tottenham, Mauricio Pochettino, tal y como aseguró el propio Mou en rueda de prensa. “Nos hemos enfrentado muchas veces y nos tenemos respeto”. Ya centrándose en el partido, el técnico portugués subrayó el esfuerzo de sus jugadores frente a uno de los equipos punteros de la Premier League. “Lo dieron todo, cada balón fue el más importante y mostraron mucha concentración”.