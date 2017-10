Vallejo: “La expulsión ha sido una lástima”

Después de un debut agridulce con la camiseta del Real Madrid, Jesús Vallejo compareció ante el micrófono de Real Madrid TV para transmitir sus impresiones sobre el encuentro frente al Fuenlabrada, en el que fue injustamente expulsado, y su ilusión por seguir aportando al equipo en los próximos meses.

El central aragonés analizó la victoria del Real Madrid sobre el Fuenlabrada en su primer choque oficial con la casaca madridista. “Contento por el debut y sobretodo por la victoria del equipo, que es lo importante. El equipo ha estado muy bien en la primera parte, nos ha costado más pero en cuanto hemos encontrado el espacio hemos podido resolver el partido”.

Su expulsión en los últimos minutos de encuentro no empañó el debut para Vallejo, que se mostró igual de maduro tanto dentro como fuera del campo. “Me he sentido muy cómodo. Había jugado con él en pretemporada, es un fenómeno, es una persona que nos facilita mucho las cosas. Contento del debut, una lástima la expulsión, pero me quedo con la victoria del equipo, que es lo importante”.

La notable actuación de Vallejo permitirá a Zidane contar con él en los próximos partidos, aunque el propio jugador sabe que le queda mucho camino por recorrer. “Está claro que todo el mundo quiere jugar, tenía muchísimas ganas y así lo demuestro en cada entrenamiento. El míster lo ve y me va a tener para cuando lo necesite, soy consciente de que tengo mucho que aprender pero estoy con los mejores. Entrenar con ellos ya es una maravilla”.

“El míster simplemente me pidió que aplicase lo que veníamos viendo, sabíamos que el rival se iba a relegar, que jugase rápido y hacia adelante y que tuviera mucha comunicación”, añadió.