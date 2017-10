El Valencia aparta a Rafa Mir: quiere blindarlo por miedo al Real Madrid

Rafa Mir es la gran joya de la cantera del Valencia. El joven delantero de 20 años lleva 11 goles en diez partidos disputados con el filial valencianista en el Grupo III de Segunda B y varios grandes europeos llevan bastante tiempo atentos al ariete murciano, que acaba contrato en junio de 2018, es decir, podría negociar y llegar a un acuerdo con cualquier club a partir del 1 de enero e irse gratis.

Y ahí está el quid de la cuestión. El Valencia ha decidido apartar a Rafa Mir del primer equipo hasta que se solucionen los temas contractuales entre el jugador y el club. El propio Marcelino lo ha confirmado en rueda de prensa, pues ante la falta de efectivos de ataque no ha llamado a Mir ni para entrenar con la primera plantilla: “Rafa Mir no va a jugar en el primer equipo hasta que no solucione la situación contractual”.

El Madrid lo quería para el Castilla

El caso es que la entidad de la capital del Turia teme que su gran promesa decida no ampliar su vinculación con el Valencia y se marche en junio sin dejar un euro en la caja. Real Madrid y Barcelona le siguen de cerca desde hace tiempo, y el club merengue trató de hacerse con sus servicios el pasado verano para que fuera el delantero centro del Castilla, pero las conversaciones no llegaron a buen puerto.

Rafa Mir y su representante, Carlos Bucero, ya han rechazado dos ofertas del Valencia. Y tal y como asegura la prensa levantina, Mateu Alemany va a reunirse de nuevo con el agente del joven delantero para intentar bloquear la situación y renovarlo, alque que no parece sencillo visto lo visto. Tampoco ayudarán las palabras de Marcelino reconociendo que el jugador va a estar apartado hasta que se solucione su situación, una medida drástica que puede llevar a Mir a ‘pasar’ del Valencia y buscarse otro equipo a partir de enero.