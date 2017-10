Toni Kroos promete el sextete: “Podemos ganar los títulos que nos quedan”

Toni Kroos concedió una entrevista a los medios oficiales del Real Madrid en la que repasó sus primeros cuatro años en el equipo blanco y la actualidad del equipo de Zidane. El alemán prometió que el equipo luchará por el sextete, un hecho histórico nunca antes logrado en la historia del conjunto de Concha Espina.

Objetivos de la temporada

“Hemos ganado dos títulos y podemos lograr cuatro más. Cada año es más difícil ganar títulos porque los rivales también tienen mucha calidad, pero si seguimos así, como lo estamos haciendo, podemos ganarlos. Tenemos la calidad y la mentalidad para ganarlos. Cuando trabajamos juntos somos un gran equipo”.

El equilibrio clave del éxito

“Es muy importante tener equilibrio en el equipo, pero aún más importante es que todos ataquemos y defendamos juntos. Si lo hacemos así podemos ganar títulos, como hemos hecho en los dos o tres últimos años”.

Su aclimatación a España

“Estamos muy contentos en Madrid toda mi familia. Disfrutamos mucho del clima porque en Alemania hace mucho más frío. Estoy además muy feliz porque juego en el mejor club del mundo”.

Agradecido a Zidane y Ancelotti

“Personalmente he jugado muchos partidos y necesitas siempre la confianza de los entrenadores. He tenido entrenadores muy buenos como Ancelotti, que fue el primero, o ahora Zidane. Es muy fácil trabajar con ellos y jugar a mi nivel, como he hecho”.