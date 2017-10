El Girona vs Real Madrid de este domingo corre riesgo de suspensión ante una posible independencia de Cataluña. Zidane, Lucas Vázquez y Nacho coinciden en que quieren jugar el encuentro liguero. Los dos futbolistas aseguran que no quieren partidos aplazados como sucediera el año pasado.

“Nosotros queremos jugar el partido del domingo. Sabemos lo que está pasando, pero intentamos abstraernos y centrarnos en lo deportivo que es lo que tiene relevancia. Vamos a por los tres puntos”, aseguró Lucas, uno de los goleadores del Real Madrid en Fuenlabrada.

Por su parte, Nacho, insistió en la idea de que se dispute el choque en Montilivi: “Esperemos que se solucione pronto. Los jugadores, en el vestuario, solo hablamos de que se juegue el partido con toda la tranquilidad del mundo. Tenemos que centrarnos en sacar los tres puntos que para nosotros es muy importante”.

El central del Madrid asegura que han escuchado algo en torno a la suspensión, pero que oficialmente los jugadores no tienen constancia de que tal cosa se pueda producir: “Noticias de dentro no tenemos ninguna. A priori el partido se va a jugar y lo afrontamos con muchas ganas porque no queremos partidos aplazados, queremos jugar”.