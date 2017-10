José Ángel Sánchez: “No tenemos planes de fichar en enero”

El Real Madrid no fichará en el mercado de invierno. Al menos esa es la intención del conjunto blanco a día de hoy. Zinedine Zidane está satisfecho con la plantilla y se ve convencido de poder completar una temporada satisfactoria con los jugadores que dispone.

José Ángel Sánchez, director general del club, ha asegurado en un acto del Real Madrid en China que no tienen “planes de realizar fichajes en enero”. “En cualquier caso sería una cuestión para el entrenador del equipo, pero no estamos centrados en el mercado de fichajes de enero. No hay intención de realizar fichajes. Es la verdad”, añadió.

En este momento Zidane descarta la idea de que el Real Madrid acuda al mercado en el mes de enero en busca de un delantero que supla con garantías a Benzema para afrontar el tramo definitivo de la temporada. Tampoco buscará reforzar su defensa con un hombre polivalente. El técnico piensa que con lo que tiene le dará de sobra para intentar buscar repetir, al menos, el éxito de la pasada campaña.

Tal como adelantó el director de OKDIARIO, Eduardo Inda, en El Chiringuito de Mega, “el presidente habló con Zidane y le planteó la posibilidad de hacer refuerzos, pero Zizou fue rotundo: “Presi, voy a ir con lo que tengo hasta el final”. Salvo que haya alguna baja por lesión, no se va a fichar a nadie. Es una apuesta muy clara por los titulares y los jugadores que van rotando”.