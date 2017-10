Cristiano y Georgina anuncian el nombre de su futura hija en Instagram

Cristiano Ronaldo ha decidido hacer un vídeo en directo en Instagram para anunciar en nombre de su cuarto vástago, la niña que espera con su pareja Georgina. Junto a toda su familia, el mejor jugador del mundo anunció que la pequeña se llamará Alana Martina.

El vídeo fue grabado en el patio exterior de su casa. En él se pudo ver a Cristiano Jr. jugando al fútbol en el césped, mientras que CR7 y su pareja aparecían junto a sus dos pequeños mellizos.

Tras saludar en varias ocasiones a los miles de seguidores que no se han querido perder la retransmisión de The Best, llegó el gran momento. Cristiano y Georgina, a dúo, anunciaban el nombre por sorpresa. El jugador del Real Madrid ha dicho “Alana”, y Georgina, a continuación, ha dicho “Martina”, tras lo que el futbolista ha dejado claro el nombre completo: Alana Martina. Además, Georgina Rodríguez ha desvelado que le quedan apenas 25 días para dar a luz.