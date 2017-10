El Real Madrid cancela la reunión de peñas en Girona por miedo a altercados con los independentistas

El Real Madrid extremará la seguridad de cara a su visita a Girona. Si al principio de semana se desvelaba que el equipo no iba a desplazarse por la ciudad catalana con su autobús, una práctica que ya lleva a cabo cuando tiene que visitar al Barcelona, ahora el club ha suspendido la reunión con las peñas en Girona que estaba prevista para el sábado y a la que iban a acudir Eduardo Fernández de Blas, vicepresidente, y otros representantes de la entidad.

El Madrid quiere evitar cualquier incidente con los grupos independentistas y por este motivo la tradicional reunión que hace con sus peñistas en los diferentes desplazamientos no se realizará. O por lo menos, no se hará de la forma habitual. El club ha asegurado a DIARIO MADRIDISTA que no se llevará a cabo el acto, aunque los representantes del madridismo en Girona explican que no se hará una celebración abierta, aunque siguen esperando un gesto del club de forma privada. No hay que olvidar que en Cataluña habitan un gran número de madridistas que ansían la visita de su equipo para disfrutar en un ambiente muy hostil.

Lo que sí respetará el club, al menos por el momento, es la habitual firma que autógrafos que realizan dos jugadores de la primera plantilla en el hotel de concentración. El Madrid ha citado a sus socios en el AC Hotel Palau de Bellavista el sábado a las 21:00 horas. Eso sí, este medio ha podido saber que, al contrario que en otras ocasiones, la entidad blanca ha sido mucho más cuidadosa a la hora de permitir el acceso.

No obstante, los acontecimientos todavía pueden cambiar. Se espera que durante la noche diferentes grupos independentistas hagan caceroladas cerca del hotel para evitar que los hombres de Zidane descansen. Por este motivo, el club baraja la posibilidad de viajar en el día y, como ha hecho en otras ocasiones, realizar la firma de autógrafos el día del partido. Esta posibilidad parece remota, ya que siempre que el Madrid juega antes de las 18:00 horas, como es este caso, viaja en el día de antes a la ciudad de destino.

El equipo no estará solo

El ambiente será hostil, pero la plantilla no estará sola en Montilivi. Todas las entradas situadas en el sector visitantes se han vendido. Las peñas catalanas apoyarán al equipo en un desplazamiento tremendamente complicado por culpa del ambiente que se generará.

Por otro lado, como viene siendo habitual en todos los partidos que el Real Madrid juega fuera del Bernabéu, los socios tendrán que recoger las entradas el día del partido en un lugar elegido por el club y con el ticket se les entregará a cada aficionado una pulsera que deberá enseñar a la entrada al estadio.