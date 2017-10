Decía Don Santiago Bernabéu que “no hay jugadores jóvenes y viejos, sino buenos y malos”. Sin duda alguna, Sergio Ramos, Modric y Cristiano Ronaldo pertenecen a ese club de los buenos. Con los 30 años ya cumplidos, los tres futbolistas atraviesan uno de sus mejores momentos deportivos y lo acaban de celebrar formando parte, una vez más, del once ideal de la FIFA.

El capitán blanco tiene ahora mismo 31 . El camero está en plena forma futbolística como indica que ha jugado todo esta temporada con su club y la selección española -tan sólo se perdió el partido ante el Valencia por sanción.

Mientras tanto, Modric también fue parte de la misma alineación top del viejo continente. Zidane ha comenzado este curso el mismo plan de dosificación que en el anterior con su prolongación en el campo, por lo que ya ha sido reservado en tres encuentros ligueros (Levante, Alavés y Getafe) y con su país buscará el pase al Mundial contra Grecia en la repesca donde tienen que estar los mejores como él a pesar de sus años (32).

Los años no pasan para Cristiano

Sin embargo, la demostración de que el paso de los años en el fútbol no es sinónimo de decadencia lo tenemos en Cristiano Ronaldo. A sus 32 años. el reciente premio The Best ha disputado todos los minutos posibles esta campaña. Sólo se perdió cinco duelos con el Real Madrid por una injusta sanción y fue reservado por Portugal en la primera parte ante Andorra.

“Talento, trabajo y dedicación”, es el consejo que le ha dado a dos de sus primogénitos Cristiano Jr. y Mateo incluso en los días libres trabajando en el gimnasio en su última publicación en las redes sociales. Nada puede negar que por lo tanto, felices años 30 son los que se viven en el vestuario madridista.