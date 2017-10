Zidane: “No soy el mejor entrenador del mundo”

Zinedine Zidane atendió a los medios en la previa del encuentro que enfrentará al Real Madrid ante el Fuenlabrada en el Fernando Torres. Los madrileños afrontan la ida de los dieciseisavos de la Copa del Rey. El entrenador valoró el duelo ante los kirikos y no se considera el mejor entrenador del mundo.

Sólo le falta la Copa

“No es algo personal. Es algo de todo el equipo. Nos hace ilusión jugar esta Copa, como todas las competiciones. Queremos dar el máximo y vamos a intentar hacer un buen partido. Nos interesa el torneo, como todos los demás”.

¿Mismo once si fuera a partido único?

“Claro. Haría lo mismo. No depende de un partido o dos partidos. No voy a pensar que en un partido voy a cambiar lo que tengo que hacer. Yo creo en lo que hacemos y no depende de como pasamos el primer duelo. Estamos convencidos de lo que hacemos”.

Formato de la Copa

“Yo me conformo con lo que tenemos. Hay mucha gente que piensa en otras cosas. Hay otro país que lo hace de distinta forma, pero aquí se hace a dos partidos. No puedo decir si me gusta a uno o dos”.

¿Por qué no gana la Copa?

“No tengo problemas con las Copas, pero es verdad que nunca la he ganado. Por eso quiero ganarla”.

Su futuro

“No. Yo sólo pienso año a año, aunque tengo contrato. A mí me importa el día a día. Tengo mucha experiencia y se como va esto. Nada de euforia, mucho trabajo y día a día. Nunca se sabe lo que va a pasar y menos en este club. No pienso en el futuro”.

¿Es el mejor entrenador del mundo?

“No lo sé. No lo puedo decir. Eso lo habla la prensa. Este premio lo acepto y creo que es el trabajo bien hecho hasta ahora y no estoy para decir que no me lo merezco, pero la pregunta es otra. Luego, si me preguntas si soy el mejor entrenador del mundo, digo que no. Hay otros mejores. Si entreno dentro de 10 años y sigo ganando, pues a lo mejor”.

¿En qué puede mejorar?

“Sólo me importa trabajar. Disfruto de lo que hago. A mí no me gusta hablar de eso”.

Conocimientos

“Yo creo que es un poquito de todo. Conozco el vestuario, pero donde aprendo mucho y donde tengo que aprender más es en los conocimientos tácticos. La preparación física, todo lo que es formar a un equipo. Yo me acuerdo mi último año aquí y quería aprender. Cada uno en su trabajo puede mejorar siempre. Si uno dice que quiere aprender es humildad, si dice que lo sabe todo estamos jodidos”.

“Nosotros vamos a jugar un partido de fútbol. Vamos a tener la seguridad como siempre. Vamos a pensar únicamente en preparar un partido y no pensar en lo que puede suceder fuera”.

¿Zidane jugador o entrenador?

“Fue mejor el jugador. Posiblemente porque jugando llevo 35 años y entrenando sólo 18 meses. Hay una diferencia”.

Declaraciones de Guardiola

“Cada uno puede hacer lo que quiera. El tiene la posibilidad de hablar y no voy a comentar lo que diga ni Guardiola ni de otro. Yo sólo estoy aquí para hablar de fútbol”.

Carvajal y Bale

“Lo de Carvajal va bien. Ha hecho todas las pruebas y es todo positivo. Hoy ha empezado a ir en bici. Ya está sano, pero hay un proceso de recuperación. Y Bale ya está casi a punto de entrenar con el equipo”.

Carrera duradera

“Se puede, siempre se puede. Pero es mucho desgaste. Como conozco bien como es un vestuario y como es el entorno de este club va a ser difícil. Por eso pienso en el día a día”.

Crecimiento de Theo

“Lleva cuatro meses y su progresión está bien. Tiene grandes cualidades. El otro día hizo un excelente partido y su aprendizaje está siendo rápido. No me preocupo por su futuro, tiene muchas cualidades”.

Derrotas coperas

“No tengo explicación por haber perdido la Copa siempre. Yo estoy en los extremos, no hay punto medio. Y luego este torneo es muy importante. Se quiere transmitir que es un trofeo menor, pero no lo creo. Queremos ganarla porque podemos hacerlo”.