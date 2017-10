El representante de Casillas niega que el Oporto quiera echarle en enero

Iker Casillas atraviesa por una situación complicada en el Oporto. El guardameta ha sido desplazado al banquillo de manera sorprendente, ya que su rendimiento esta temporada estaba siendo bastante bueno no así el del suplente que ha pasado a ser titular. Algunas informaciones hablan del deseo del cuadro luso de traspasarle en el mercado invernal o rescindir su contrato para cumplir con el Fair Play Financiero.

El alto salario del ex portero del Real Madrid sería un problema para el Oporto, aunque el agente de Casillas, Carlo Cutropia, ha negado que dichas informaciones fueran ciertas. En declaraciones a Rádio Renascença asegura es “la mayor locura que he visto” y que “Iker está feliz en el Oporto”. Además, reconoce que quien debe hablar sobre los motivos de su suplencia es el entrenador.

“De las locuras que he visto ésta es la mayor, es de locos, no hay fundamento alguno para escribir esto. Iker está tranquilo, encantado y feliz en el Porto. Quiere jugar como es lógico. ¿Problemas con el entrenador? No pasa nada. Casillas está bien, tranquilo, entrena bien y desea jugar. El técnico es quien tiene que hablar de su suplencia. Creo que Iker y él hablan todos los días, y es un asunto entre ellos. Hay que dar tiempo, pero la tranquilidad es total. He leído muchas cosas y todas son falsas. Me sorprenden. Igual estoy convencido de que Casillas volverá a jugar pronto”, espetó.

Casillas termina contrato en junio de 2018, es decir, a finales de la presente temporada. Pero los rumores indican que el club se lo quiere quitar de encima antes de terminar el año 2017 para poder cumplir con el Fair Play Financiero y no ser sancionado.