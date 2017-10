La futbolista que puso celosa a Georgina por hacerse una foto con Cristiano

Georgina Rodríguez acompañó a Cristiano Ronaldo a la gala de los premios The Best, en la que se coronó como el mejor jugador del mundo. Pero antes de empezar la gala se produjo una imagen que sacó a relucir los celos de la pareja del luso. Deyna Castellanos, futbolista venezolana de 18 años, se presentó en el lugar donde estaba sentado el 7 para hacerse un selfie con su ídolo.

Sin duda lo mejor de la foto es la cara de Georgina cuando se están fotografiando. Su expresión facial era un poema, no le gustó en absoluto que la venezolana se sacara una instantánea junto al futbolista más codiciado del planeta. Cristiano despierta pasiones y admiración allá donde va. En los The Best todos le aclamaban, todos querían sacarse una imagen para la historia.

Deyna Castellanos aprovechó su nominación al Premio Puskas a mejor gol del año para sacarse una foto, que para ella vale oro. Finalmente no pudo ganar, Giroud fue el vencedor, pero no se fue con las manos vacías, se llevó el premio de haber conocido a la gran estrella del fútbol. La venezolana no desaprovechó la que podría ser su única oportunidad de conocerle y no dudó en acercarse para hacerse un selfie, sin importarle lo que pudiera pensar Georgina.

De normal, la novia del futbolista no muestra esos celos en público y se muestra respetuosa con los/as fans de Cristiano Ronaldo, sin embargo, algo debió ver en Deyna que no le hizo ninguna gracia, o al menos eso es lo que revela la foto. Su cara al ver como se acerca a su chico, que también se muestra muy sonriente, no le gustó para nada y evitó mirar a los protagonistas para no ponerse todavía más nerviosa, ya que cualquier escándalo se habría convertido en voz pópuli y sería portada de todos los periódicos.