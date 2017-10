Fuenlabrada vs Real Madrid en vivo y en directo online

20:30. ¡MUY BUENAS TARDES! El Real Madrid viajará al sur de la capital para disputar un duelo inédito ante el Fuenlabrada. Los dos equipos de la Comunidad jamás se han visto las caras, por lo que la Copa del Rey será testigo de un primer enfrentamiento histórico.

Los blancos saldrán al Fernando Torres con un once totalmente renovado, en el que no estarán los primeros espadas, pero que será de garantías para evitar cualquier traspié. Por el Bernabéu todavía escuece el alcorconazo y no están por la labor de que se repita. Por ello, aunque hombres como Cristiano, Sergio Ramos o Modric no serán de la partida, Zizou tirará de la segunda unidad, esa que tantas alegrías le dio la temporada pasada. Y de la cantera.

Hasta siete hombres de La Fábrica pueden ir convocados a Fuenlabrada. Álvaro Tejero, Manu Hernando, Quezada, Óscar, Franchu, Cristo y Moha, aunque éste último es el que menos opciones tiene de viajar, han estado entrenando esta semana con los mayores y lo normal sería que estuviesen entre los elegidos.

Todos los canteranos, menos Cristo y Moha, hicieron la gira americana con el Real Madrid este verano, por lo que Zidane los conoce perfectamente. Además, al francés le suele gustar dar oportunidades a los más jóvenes.

En frente, el Madrid se encontrará un Fuenlabrada con muy poco que perder y mucho que ganar. Los de Segunda B tienen como principal objetivo ascender a Segunda este año, por lo que se toman como una fiesta el doble enfrentamiento ante el campeón de Liga y de Champions. Por lo tanto, su poca responsabilidad, es lo que les puede convertir en un auténtico peligro.

No obstante, el Real Madrid no debería de tener excusas. El Fernando Torres estará lleno, pero su césped está en perfecto estado para la práctica del fútbol. El error no se debería de valorar.

El Real Madrid comenzará este jueves su andadura en la Copa del Rey con su eliminatoria de los dieciseisavos de final ante un Fuenlabrada que afronta ilusionado este derbi en el Fernando Torres, mientras que Cristóbal Parralo se estrenará como entrenador del Deportivo frente a la UD Las Palmas.

El estadio que lleva el nombre del delantero del Atlético de Madrid, natural de Fuenlabrada, será el escenario del estreno copero del conjunto de un Zinédine Zidane, que no tiene buena sintonía con el ‘torneo del k.o’ ni en su etapa como jugador ni en la actual como entrenador.

El título copero es uno de los pocos que no posee ‘Zizou’ en su palmarés y como técnico del Real Madrid tropezó en la exitosa pasada campaña al caer en cuartos ante el Celta. Por ello, el francés aspira a lo máximo y dará oportunidades a los menos habituales para tratar de sentenciar a su rival, que está firmando un buen inicio liguero y que no renuncia a llegar con algo en juego al Santiago Bernabéu.

El equipo madridista, que alcanzó la final copera por última vez en 2013, con derrota ante el Atlético de Madrid, sigue sin ofrecer su mejor versión, pero a domicilio se ha mostrado con mejores resultados esta campaña y ganando todo lo que ha jugado como visitante.

Para ello, y a la espera de conocer la lista de convocados el mismo día del choque, Zidane podría dar descanso a jugadores como Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos, Marcelo o Luka Modric, que estuvieron además en la Gala de ‘The Best’ de la FIFA, y dar minutos a jugadores como Vallejo, que podría debutar oficialmente, Llorente, Ceballos, Lucas Vázquez o Mayoral, además de algún canterano, para evitar sustos de antaño como el famoso ‘Alcorconazo’.

Con un formato que no le favorece demasiado, el CF Fuenlabrada intentará aprovechar toda la ilusión y fuerza que le transmitirá su afición para plantar cara y demostrar que su sueño de pelear por un histórico ascenso a Segunda División no es una quimera.

De momento, el conjunto de Antonio Calderón marcha segundo en el Grupo I, precisamente el mismo donde el filial madridista, al que todavía no se ha medido, roza los puestos de descenso. El equipo fuenlabreño sólo ha perdido su primer partido liguero, ante el ahora líder Fabril, y, al igual que su rival, está invicto lejos del Fernando Torres, donde lo ha ganado todo.

Para el Fuenlabrada será la primera vez que se mida al Real Madrid, aunque algunos de sus jugadores como el veterano central argentino ‘Cata’ Díaz o el guardameta Jordi Codina, criado en la cantera blanca, sí saben lo que es y podrán aportar su experiencia si Calderón, que ha citado a todos sus jugadores, decide contar con ellos o apostar también por cambios pensando más en el campeonato liguero.

Además, también está Rubén Sanz, centrocampista que participó en la famosa goleada del Alcorcón, otro defensa curtido como Armando Lozano, o jugadores que han pasado por la cantera del conjunto merengue como Dani Fernández o Juan Quero. Su principal arma en ataque es Dioni, máximo goleador del equipo y la gran referencia anotadora.

Otros duelos

El otro equipo europeo que entrará en liza en la jornada de este jueves de la Copa del Rey será una Real Sociedad que aspira a llegar lejos en el torneo y que debutará en el Camp d’Sports ante el Lleida Esportiu de Segunda División B.

Los de Eusebio Sacristán parten con opciones de brillar en el ‘torneo del k.o’, que el club realista ha conquistado en una ocasión (1986-87) y cuya última final fue en el año 89. Semifinalista hace tres temporadas, el equipo donostiarra debe aparcar su irregularidad del actual momento para no tener un susto con el equipo catalán, tercero del Grupo III y que sólo ha perdido un partido esta campaña.

El entrenador ‘txuri-urdin’ deja en San Sebastián a los ‘tocados’ Álvaro Odriozola, Kevin Rodrigues y Aritz Elustondo, además del goleador Willian José, el único teórico fijo que tiene descanso por decisión técnica.

Otros dos campeones coperos como el Deportivo de La Coruña y el Espanyol también comenzarán sus eliminatorias, con los deportivistas estrenando a Cristóbal Parralo como técnico ante una alicaída UD Las Palmas, un duelo marcado porque se volverán a ver las caras el próximo lunes en LaLiga Santander.

La derrota ante el Girona del pasado lunes trajo la destitución de Pepe Mel como técnico de un conjunto coruñés, más centrado en levantar el vuelo en Liga, pero obligado por jugar en Riazor ante un público que espera más de un equipo en el que comienza una nueva etapa con posibles nuevas oportunidades para futbolistas que contaban menos.

Tampoco está excesivamente bien el conjunto de Pako Ayestarán, inmerso en una pésima racha de cinco derrotas seguidas, con 15 goles encajados y sólo dos anotados. El torneo copero puede ser banco de pruebas para mejorar principalmente el aspecto defensivo.

El Heliodoro Rodríguez será el escenario donde debute en esta Copa el Espanyol, cuatro veces campeón y que debe estar atento para evitar una eliminación a las primeras de cambio como la del año pasado ante un Segunda como el Alcorcón.

Con este aviso, Quique Sánchez Flores ya ha advertido que no quiere relajaciones en un torneo que debe servir para que futbolistas se reivindiquen y tratar de poner fin a una racha de tres jornadas sin ganar.

El CD Tenerife, por su parte, buscará ofrecer su fortaleza en su estadio, donde este año de momento no ha perdido, para llegar con opciones a la vuelta e intentar clasificarse para los octavos de final por primera vez desde la edición 2000-2001.

Finalmente, la jornada tendrá otro duelo de Primeras entre el Girona y el Levante, dos de los recién ascendidos esta temporada a LaLiga Santander, y más ‘preocupados’ en su rendimiento en este torneo de la regularidad.

El conjunto catalán, que nunca ha pasado esta ronda en su historia, realizará muchas rotaciones, principalmente porque el sábado recibirá la visita del Real Madrid, mientras que en el granota, Juan Ramón López Muñiz seguramente aprovechará el choque para dar minutos a los nuevos fichajes que no han tenido demasiadas oportunidades para entrar en un once donde el entrenador asturiano confía sobre todo en los que lograron el ascenso.