Jordi Codina: “Keylor ha ganado dos Champions en dos años, qué más se le puede pedir”

Jordi Codina (Barcelona, 1982) atendió a DIARIO MADRIDISTA en la previa del duelo copero que enfrentará al Fuenlabrada y al Real Madrid. El que fuera canterano blanco es ahora el portero de un equipo que habita en el sur de Madrid y que piensa a lo grande. En sus sueños aparece la posibilidad de eliminar al actual campeón de Europa, aunque su objetivo es ser de plata la próxima campaña.

Codina fichó este verano por el Fuenlabrada tras pasar por el Madrid, el Getafe, el fútbol chipriota y el Reus. Y tal y como él asegura, sus primeros meses en el Fernando Torres le han dejado muy satisfecho. “El equipo está hecho para subir. Después hay que jugar, la Segunda B es muy difícil y lucharemos por ese ascenso. Estamos en el buen camino“, asevera a este medio.

Y el principal culpable de este entusiasmo que se ha instalado entre los kirikos, según Codina, es Jonathan Praena, presidente del club azulón. “La entrada del presidente es importante. Su sueño es ver al Fuenlabrada en Segunda y si lo conseguimos, le querrá ver en Primera. Es la clave del equipo, tener un presidente ambicioso que sabe lo que quiere”, explica el catalán.

No obstante, a pesar del buen momento que vive el Fuenlabrada, el foco de la noticia está en la Copa del Rey. El Fernando Torres espera al Real Madrid y Codina, como sus compañeros, está muy ilusionado: “Es lo que todos queríamos. Encima no tenemos que viajar. Estamos encantados. Es un premio muy grande para la ciudad, para el equipo y para los jugadores. Yo creo que tendremos que intentar disfrutar, hacerlo lo mejor posible y bueno, ya se verá que pasa”.

Y claro, siempre que el Madrid juega ante un rival inferior y más si éste es madrileño, el espíritu del Alcorconazo renace. Aunque Jordi lo ve complicado: “Eso fue una vez. No digo que no vuelva a pasar, pero lo normal es que nos ganen. Es el campeón de Europa y de Liga ante un Segunda B. En el fútbol todo puede pasar, pero hay que ser realista. No obstante, jugaremos el partido y veremos que pasa”.

Lo que sí espera es que se siga cumpliendo una tradición que se alarga durante la última década. Siete de los últimos 10 equipos que han jugado contra el Madrid han ascendido a Segunda División. Alicante, Real Unión de Irún, Alcorcón, Real Murcia, Ponferradina, Cádiz y Cultual bien lo saben. Codina lo tiene claro: “Pues esperemos que sean de los últimos 11 años, ocho ascensos”.

El Madrid y su portería

Codina volverá dentro de unas semanas al Bernabéu como futbolista, algo que le llena de alegría, aunque habitualmente sigue a su ex equipo como aficionado. “Yo veo bien al Madrid. En casa está costando, algo que nunca ha pasado. Eso va a rachas. También influye tener mucha carga de partidos. La gran mayoría son internacionales y esos no descansan nunca, por lo que se notará el cansancio en las piernas. Eso es lo que les hace no tener ese plus extra”, explica un hombre que conoce perfectamente la casa blanca.

Además, donde no ve debate es en la portería: “Keylor ha jugado dos años, este es el tercero, y en los dos ha ganado dos Champions. No se qué más se le puede pedir. Kiko cuando juega lo hace tan bien como él. El debate son cosa de los periodistas, la portería está muy bien cubierta con Keylor y Kiko. También con Luca”.

La otra vida de Codina

Pero Codina es mucho más que un portero. Cuando se quita la camiseta de entrenamiento y abandona el Fernando Torres, se dirige a las Cárcavas para ayudar a las guardametas del C.D. Tacón. El equipo femenino presidido por Ana Rosell milita en Segunda División y tiene en su cuerpo técnico a un entrenador de Primera.

Codina emplea su tiempo libre en formar a unas Chicas que, como él asegura, “se merecen un respeto que poco a poco van cogiendo”. “No tienen los mismo medios que el fútbol masculino, pero se acercan a medida que pasa el tiempo”, añade.

Jordi tiene muy claro que cuando cuelgue los guantes quiere dedicarse a ser entrenador de porteros, algo que hace desde sus tiempos en el Real Madrid, cuando ayudaba a los más pequeños de La Fábrica. Por el momento, en el Tacón están encantados con él.