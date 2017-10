Zidane tira de familia para convencer a Máxime López

Máxime López, centrocampista francés de 19 años que milita en el Olympique de Marsella, es una de las jóvenes promesas europeas que más interés despiertan entre los grandes clubes del viejo continente. Y tal y como asegura el diario Sport este martes, el Real Madrid también le está siguiendo la pista a la perla gala, que esta temporada está yendo de menos a más.

Según la citada información, el club blanco ha pasado al ataque para intentar convencer al joven francés para que recale en el Santiago Bernabéu el próximo verano. Y la estrategia no sería otra que tratar de que los hijos de Zidane, buenos amigos de Maxime López, empiecen a hacer fuerza para que el centrocampista se decante por los merengues, que siguen con su política de reclutar jóvenes talentos antes de que exploten al máximo nivel.

Amigo de sus hijos

Maxime López puede ser un jugador desconocido para muchos, pero no para Zidane, que lo conoce a la perfección y siente predilección por él. Así hablaba sobre el joven galo en una entrevista hace unos meses: “Jugaba con mis hijos y tenía una técnica excepcional para su edad y su estatura. Cuando le vemos podemos pensar que es muy pequeño, pero no me sorprende cómo está jugando ahora mismo. Es fascinante lo que está haciendo, porque lo que me impresiona es su personalidad. Corre mucho, se sacrifica y hace jugar a los otros. Estoy muy contento por él”.

Zidane se ve reflejado en él en cierto sentido, porque ambos nacieron y crecieron en Marsella. Además, López es muy liviano, no llega al 1,70, por lo que no tiene un físico nada imponente, algo que le pasaba también a Zidane pese a que el ahora entrenador merengue sea más alto que su compatriota. Habrá que estar atento a la evolución del joven francés, que esta temporada está teniendo menos oportunidades de las que esperaba, aunque en las últimas semanas está contando más para Rudi García.