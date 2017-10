Zidane frena un trueque Benzema-Cavani para enero

El futuro de Cavani en el PSG está en el aire. Su mala relación con Neymar está despertando muchos rumores en los últimos meses y todos apuntan a una posible salida del delantero uruguayo. La web Tribalfootball asegura que su destino podría ser el Real Madrid. Acorde con esta información el club galo se habría puesto en contacto con Florentino Pérez para ofrecerle a su goleador a cambio de Benzema en el mercado de enero, pero Zidane se ha opuesto.

Los franceses quieren traer de vuelta a Karim al fútbol galo y, aprovechando que no atraviesa por su mejor momento en el club blanco, han tanteado la posibilidad de intercambiar cromos con su rival para alzarse con la Champions League. Pero en el Madrid, en este tipo de decisiones, Zidane siempre tiene la última palabra.

En cuanto Florentino tuvo conocimiento del ofrecimiento se lo transmitió al técnico galo, que se opuso rotundamente a la salida del 9 en el mercado invernal. La decisión no sorprende en absoluto, ya que en los últimos días Zizou ha defendido tajantemente a su delantero públicamente y no está dispuesto a permitir que se marche.

Sin embargo, la posibilidad de traer a Cavani al Real Madrid gusta mucho en la entidad de Concha Espina. El delantero uruguayo es uno de los deseados para reforzar esa posición de 9. Pero por ahora, Zidane no lo contempla, al menos no intercambiándolo por su delantero estrella. Aunque en el futuro nunca se sabe. Tal como está la situación del charrúa en París podría vestir de blanco en menos que canta un gallo. Eso sí, en todo caso, sería la próxima temporada, porque el preparador francés no quiere fichajes de invierno.