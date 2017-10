Trezeguet confiesa que pudo fichar por el Real Madrid en 2006

Platense, Mónaco, Juventus, Hércules, Baniyas, River Plate, Newell’s, Pune City… y Real Madrid. Ésta podía haber sido la carrera deportiva del ex futbolista francés con ascendencia argentina, David Trezeguet, si no llega a rechazar al club blanco tal y como ha reconocido en una entrevista al diario AS: “En la segunda época de Capello, en 2006, se puso en contacto conmigo”.

“La Juve acababa de sufrir el descenso administrativo. Hubo quienes nos quisimos quedar como Del Piero, Buffon o yo. Había que dar las gracias a ciertos valores que nos habían transmitido”, explicó el mítico 9 días después de visitar a su compatriota y antiguo compañero de selección, Zinedine Zidane, en las instalaciones de Valdebebas.

Trezegol, así como le llegaron a conocer, no se arrepiente de todos modos de la decisión que tomó entonces: “Luego, lo bonito del fútbol es que terminó fichando Van Nistelrooy y demostró lo gran jugador que es”. “Éste era otro nueve de los de antes, increíble”, añadió antes de elogiar a otro ariete madridista histórico como Benzema.

Al ser preguntado por las críticas que recibe por no ser un delantero puro, el protagonista reconoció que sabía de ellas y le echó un capote también a su coterráneo: “Es un jugador que mezcla todas estas posibilidades, la de ser un 9 puro o un mediapunta porque tiene una técnica diferente al resto, tiene movilidad y hace goles”. “Se complementa muy bien con Cristiano, seguro que él estará muy contento de tener a su lado a un jugador como Karim con el que puede divertirse en el juego”, agregó Trezeguet antes de elogiar a otro madridista.

Cristiano, el ejemplo para todos

Por último, Trezeguet no pudo pasar por alto el nombre de Cristiano Ronaldo después de su The Best: “Lo siente, lo respira, trabaja para ser el mejor”. “Es el gran ejemplo de profesionalidad, de otro modo no se entendería que haya podido estar tanto tiempo en la cima”, finalizó en unas declaraciones en las que mencionó a todo tipo de jugadores de antes y ahora.