Sergio Ramos ‘hizo la cobra’ a una de las presentadoras de la gala The Best

Sergio Ramos dejó, de manera involuntaria, una de las imágenes más llamativas de la gala de los Premios The Best. El capitán del Real Madrid no entendió lo que quería la presentadora Charlie Webster y no se paró a hablar con ella a pesar de que ésta le había llamado para compartir unas palabras en la ‘green carpet’.

“Sergio, ¿hablas inglés?”, le preguntó Webster a Ramos, pero el central no entendió lo que le había dicho la presentadora, por lo que pasó de largo de la mano de su pareja, Pilar Rubio, dejando a los encargados de animar la previa de la gala The Best con la palabra en la boca.