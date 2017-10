La gala de los Premios The Best 2017 dejó a Cristiano Ronaldo como el gran protagonista entre los jugadores que acudieron al Palladium de Londres como candidatos a recoger sus galardones. Sin embargo, otros 10 jugadores formaron parte del once ideal de la FIFA con un aspecto a destacar en prácticamente todos ellos: la veteranía.

Hasta nueve de los jugadores que formaron parte del once ideal de la FIFA superan la treintena de edad, con la suma de 342 años, que acaba dejando una media final de 31’09 años, superior a la de cualquiera de los equipos que pelearán la Champions League en las rondas finales de la presente edición. Con Gianluigi Buffon y sus 39 años a la cabeza, el equipo de estrellas premiado en la Gala de The Best asegura un presente espectacular, pero no se puede augurar lo mismo con el futuro.

La defensa es la línea más veterana de la alineación de estrellas elegidas en el Palladium de Londres. Marcelo, con 29 años, es el único jugador que no pasa de la treintena, aunque ya cumple una década en el máximo nivel, siempre en las filas del Real Madrid. Su compatriota Sergio Ramos y el milanista Bonucci componen una pareja de centrales de tronío, aunque también con años en su haber –31 y 30, respectivamente–, mientras que un clásico como Dani Alves, a sus 34 años, marca la tendencia desde la posición de lateral derecho.

En el centro del campo encontramos a tres auténticos clásicos del buen juego y el toque, entre los que destacan los dos constructores del éxito del Real Madrid campeón de Europa, Toni Kroos y Luka Modric. El alemán, con 27 años, juega como un veterano más pero gracias a su creatividad y conocimiento del juego no permite dudas en candidaturas futuras entre los mejores de su posición.

La sala de máquinas podría haber rejuvenecido el once de haber ponderado los méritos de la última temporada, en los que Isco Alarcón, el gran ausente, se impone sobradamente en las estadísticas a Andrés Iniesta, que para muchos sobra en el once ideal de The Best.

A pesar de ser la zona en la que forman parte las tres grandes estrellas del panorama mundial, la delantera también se compone de jugadores curtidos en mil batallas y con decenas de premios individuales en su haber. Neymar es el benjamín de esta particular selección, con 25 años que dejan cabida para más apariciones en el once en el futuro. Messi y Cristiano, que ya han alcanzado la treintena, también coparán la delantera salvo sorpresa en próximas ediciones de The Best, pero en su caso tiene más sentido acudir a lo legendario que a un mero tema de edad.