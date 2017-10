Neymar pidió a Cristiano que se hiciera una foto con él y su padre

Neymar protagonizó una de las anécdotas divertidas de la gala The Best 2017 al pedir a Cristiano Ronaldo que se fotografiara con él… y con su padre, uno de los hombres que más dinero ha ganado en comisiones del planeta.

Neymar, junto a Leo Messi, fue el tercer mosquetero en el podio del The Best 2017. Ambos se rindieron al temporadón de Cristiano Ronaldo, sin duda alguna el hombre de la noche. Se vio a los tres en un ambiente distendido, relajados y sonrientes, quizá porque no había ninguna tensión: todos sabían que CR7 iba a conquistar otra vez el galardón al mejor jugador del mundo.

Pero la noticia saltó cuando se apagaron los focos. Tal como cuenta el diario madrileño Marca, Cristiano Ronaldo vio cómo Neymar le pedía insistentemente una fotografía junto a su padre, y al final la consiguió.

Posteriormente, el brasileño, no cesó en los elogios hacia el luso: “Le quiero dar la enhorabuena a Ronaldo. Se merece el premio. El Real Madrid ganó la Liga y la Champions y lo hizo con merecimiento absoluto. Es un gran jugador”, sentenció. Un gesto muy cordial de Neymar que se volvió a París con el grato recuerdo de haber conseguido la ansiada foto con el mejor futbolista del mundo: Cristiano Ronaldo.