Guerra por Rashford

Marcus Rashford lo tiene todo para jugar en el Real Madrid. Sus cualidades físicas y técnicas siguen asombrando a Zidane y toda la cúpula merengue casi un año después de que DIARIO MADRIDISTA desvelara que estaba en el punto de mira.

Entonces ya era titular indiscutible en el Manchester United y ahora lo es también con la selección inglesa, a la que defenderá a buen seguro -salvo desgracia- en el Mundial de Rusia del próximo verano. Tal es su crecimiento que según la web especializada Transfermarkt su valor de mercado se ha triplicado en este tiempo –de 10 a 30 millones de euros.

Esta cantidad dista mucho de los 180 millones de euros que pagará el PSG por Mbappé en el siguiente mercado de fichajes estival después de la controvertida cesión del Mónaco, la sexta parte concretamente de la cifra por un jugador de similares características como se ha demostrado.

En la presente temporada lleva más goles Rashford que el reciente Golden Boy con un año más de diferencia. Los siete que suma en todas las competiciones (Premier League, Champions League, Supercopa de Europa y EFL Cup) superan los cuatro del que pudo ser y no fue madridista por dinero que en términos de categoría futbolística no se traduce en la citada Transfermarkt –de 4 a 90 kilos.

Si Neymar salió…

Desde Old Trafford no lo pondrán nada fácil con Rashford como ocurrió en el Principado con su homólogo francés. Además, el Barcelona también lo tiene en su agenda y no dudará en pujar por él en el caso de que el Real Madrid decidiese finalmente afrontar su incorporación.

A día de hoy parece imposible sacar a Rashford del Manchester United pero en el Bernabéu dejan una frase enigmática: “También lo era que se fuera Neymar“. Zidane sabe el momento que vive el fútbol con un mercado desvirtuado pero los poderes plenos que le ha concedido Florentino Pérez le da derecho a decidir sobre las futuras incorporaciones.