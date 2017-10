Isco fue la gran ausencia en el once ideal de la FIFA que se anunció en la ceremonia de los premios The Best. El andaluz fue el gran olvidado entre los once mejores de la temporada pasada a pesar de haber sido trascendental en la consecución del póker de títulos del Real Madrid. En este equipo de ensueño sí entró Iniesta, a pesar de que sus estadísticas colectivas e individuales eran infinitamente peores.

Porque es una evidencia de que en el XI ideal de la FIFA faltaba Isco y sobraba Iniesta. La incursión del centrocampista del Barcelona sólo se puede entender desde un punto de vista emotivo por todo lo que ha aportado al fútbol a lo largo de su carrera pero ni por esas. Isco fue infinitamente superior la pasada temporada y los números lo demuestran.

Y es que la diferencia entre los méritos de ambos es aberrante. En la pasada 2016/2017, Isco disputó 2.339 repartidos en 42 partidos en los que metió nada más y nada menos que 11 goles además de repartir un total de 10 asistencias. E Iniesta a esos números ni se acercó. Jugando un total de 2.288 minutos (51 menos) distribuidos en 37 duelos, el manchego sólo pudo marcar un tanto y dar seis asistencias. Es decir, Isco marcó 10 veces más y además dio casi el doble de pases. Pero ni por esas.

En lo que respeta a títulos colectivos Isco también fue infinitamente superior. Mientras que el Barcelona se tuvo que conformar con la Copa del Rey, el andaluz fue un hombre clave en la consecución de la Champions League, Liga Santander y las dos Supercopas. Unos hechos que hablan por sí solos.

Relevo en el papel de líder de la selección

Además, este cambio también se ha vivido en la selección, donde Iniesta era el líder absoluto del equipo hasta que Isco tomara el mando después de su exhibición ante Italia. Ahora todo el juego del equipo de Lopetegui pasa por las botas de Isco y ya nadie duda que el combinado nacional tiene nuevo líder.

Y esto también se demuestra con números. En sus ocho últimos partidos con la camiseta de la selección, el jugador del Real Madrid ha anotado seis goles y ha repartido dos asistencias. Unos dígitos que le han convertido en imprescindible. Zidane y Lopetegui pueden estar contentos, cuentan en su equipo con el que hoy por hoy es uno de los mejores centrocampistas del mundo, aunque no esté en el mejor once del año.