Cristiano, tras ganar el The Best: “Quiero siete”

Cristiano Ronaldo se coronó el pasado lunes como el mejor jugador del mundo tras ganar el FIFA The Best. El luso era el gran favorito para hacerse con el galardón y no falló. La gran mayoría tenía claro quien había sido el mejor de la pasada temporada y el madridista volvió a subir al estrado por segundo año consecutivo.

“Estoy feliz por ganar este premio esta noche, pero yo lo que quería era hacer una historia bonita en el mundo del fútbol y ya lo he conseguido. Obviamente, ganar trofeos, ser uno de los jugadores con más trofeos individuales de la historia es un orgullo muy grande. Es un momento espectacular en mi vida y una motivación de continuar en lo más alto”, dijo el 7 en una entrevista con la FIFA al término de la gala.

Ahora, su objetivo es seguir ganando títulos con el Real Madrid. “Sí, claro, ahora viene el Mundial de Clubes, que es un trofeo que queremos ganar también. Ya ganamos las Supercopas contra el Manchester (United) y el Barcelona. Es un club que te da la oportunidad de ganarlo todo”.

Cristiano confía en que este no sea el último trofeo de esta magnitud que gane de aquí a que termine su carrera. Sueña con poder retirarse con dos más: “¡Espero que 7! Es mi número de la suerte (risas). Pero bueno, eso es en el futuro, por ahora, este momento es espectacular y lo estoy disfrutando mucho“.

“Me faltaba ganar algo con la selección y lo conseguimos”

También se mostró feliz por los éxitos conseguidos con Portugal. Sin duda este ha sido el año del astro portugués. Ha conquistado la Eurocopa con su selección y Champions, Liga, Mundial de Clubes, Supercopa de España y de Europa con el Madrid. Una temporada perfecta que ha culminado con el The Best, al que le seguirá casi con total seguridad el Balón de Oro.

“¡Claro! el triunfo en la Euro fue fundamental, obviamente era el trofeo que me faltaba, ganar algo con la selección y gracias a dios lo conseguimos. Este año también fue bueno, tuvimos una fase de clasificación difícil, pero salió muy bien. Todos, los jugadores, el entrenador, el cuerpo técnico, nos dijimos que había que afrontar la fase clasificatoria de la manera más seria posible y conseguimos clasificar en el último juego ante Suiza”, espetó.

El astro luso ya piensa en Rusia, en lo que a nivel de selecciones se refiere, un país que se la da bastante bien: “He jugado muchas veces ahí, he ganado la Champions League ahí, es un país que normalmente me da suerte. La última vez no tanta con la selección, porque no pudimos ganar la Copa Confederaciones, pero en general la competencia fue interesante, bonita, una experiencia nueva. Perdimos contra Chile en penaltis, que son siempre una lotería, pero hay que ser positivo, vale más que haya sucedido ahí que en la Copa del Mundo”.

Algunos ponen a Portugal el cartel de favorita para alzarse con el Mundial después de haber conquistado el europeo hace dos años, algo que para Cristiano “es una situación completamente normal. Somos los campeones europeos y eso obviamente genera expectativas altas, pero yo diría lo mismo que dije antes de la Euro: Portugal nunca es favorito en las grandes competiciones. Hay equipos que teóricamente son mejores que nosotros, que son de más alto perfil, mayor reputación. Por ello tenemos que ir con humildad, saber que otras son las favoritas, pero que podemos sorprender“.