Zinedine Zidane ya es el mejor. El técnico madridista recoge los frutos de su buen trabajo al frente del Real Madrid la pasada campaña en forma de premios. Zizou ha sido nombrado por la FIFA mejor entrenador del mundo por su excelente temporada al frente del conjunto blanco. El técnico madridista se ha impuesto en la votación final a los italianos Massimiliano Allegri y Antonio Conte. Una temporada de ensueño le han hecho levantar el galardón que le acredita como ‘The Best’.

Como ya sucediera en su etapa de jugador, Zidane no ha parado de asombrar desde su llegada al banquillo del Real Madrid. El técnico pasó en año y medio de entrenar en Segunda B al Castilla, a convertirse en el primer técnico que levanta dos Champions consecutivas. Pero no sólo la Undécima y la Duodécima figuran en su palmarés. Sino que el conjunto blanco ha dominado el fútbol mundial desde la llegada del francés en todos los aspectos. Liga, Supercopa de España, Mundialito y dos Supercopas de Europa figuran en su palmarés en los 22 meses en el cargo.

El técnico madridista se quedó la pasada temporada a las puertas de ganar su primer The Best. Sin embargo, la machada del Leicester de Ranieri, le dio al italiano un merecido premio. Esta temporada, no tenía rival. Ni Allegri -que ganó el doblete con la Juve, pero cayó 4-1 en Cardiff ante el Madrid-, ni Conte -que ha devuelto al Chelsea a la élite europea- han podido con un entrenador que está haciendo historia a un ritmo increíble.

Zidane tiene un equipazo, tal y como ha declarado en multitud de ocasiones, pero ha sabido gestionarlo mejor que nadie. El técnico madridista ha dado auténticos recitales tácticos a sus rivales, ha conseguido sacar lo mejor cada uno de sus jugadores y ha logrado mantener la ambición del equipo al máximo durante toda una temporada. Sus rotaciones hicieron sentirse a todos los jugadores importantes, lo que provocó que el hambre de la plantilla se mantuviera intacto.

Con Liga y Champions en el bolsillo, firmando un doblete histórico para el Real Madrid, los blancos ganaron en verano la Supercopa de Europa y la de España. En ellas, ante United y Barça, volvió a dar una lección maestra. Sus siete títulos en año y medio le acreditan ya no como el mejor entrenador del mundo, sino como uno de los mejores entrenadores de la historia del Real Madrid.