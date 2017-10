¡Y esto ha sido todo! Cristiano Ronaldo cumplió la expectativa y se proclamó The Best por segundo año consecutivo. El luso se impuso en las votaciones a Neymar y Messi y de manera merecida confirmó los motivos por los que es considerado el mejor jugador del mundo. Zinedine Zidane fue el otro gran protagonista al proclamarse mejor entrenador.

Gala de los premios The Best: en directo

21:57. Un ejemplo en la victoria, Cristiano Ronaldo se acuerda de Neymar y Messi en el discurso después de conquistar The Best.

21:56. Se acuerda de su familia y el Real Madrid Cristiano, visiblemente emocionado tras conquistar el trofeo The Best.

21:55. ¡Segundo The Best para Cristiano Ronaldo, después de confirmar en una temporada de ensueño por qué es el mejor jugador del planeta!

21:54. ¡¡¡¡¡¡CRISTIANO RONALDO ES THE BEST!!!!!!

21:53. ¡Cristiano Ronaldo, Lionel Messi y Neymar, LOS CANDIDATOS!

21:51. Ronaldo Nazario y Maradona, ¡encargados de dar el The Best!

21:49. Y la ganadora es… ¡LIEKE MARTENS! La jugadora del Barcelona se lleva el premio tras conquistar la Eurocopa.

21:47. Nuevo premio en el horizonte… ¡mejor jugadora del mundo! Dayna Castellanos, Carli Lloyd y Lieke Martens.

21:35. Los jugadores del Real Madrid, entrevistados por Layla Anna Lee. Todos destacan el maravilloso equipo del que forman parte.

21:30. ¡Salen los premiados a recoger sus premios! Cristiano, el más aclamado.

21:27. ¡EL ONCE IDEAL DE LA FIFA!

Buffon; Dani Alves, Sergio Ramos, Marcelo; Kroos, Modric, Iniesta; Messi, Neymar y CRISTIANO RONALDO.

21:23. El vencedor del premio al juego limpio es para FRANCIS KONÉ.

21:16. El mejor entrenador de fútbol femenino es… SARINA WIEGMAN. La seleccionadora holandesa llevó a la Oranje a la conquista de la Eurocopa.

21:10. El premio a la mejor afición es para… ¡El CELTIC DE GLASGOW! Su mosaico como homenaje a los 50 años de su título de Copa de Europa les ha valido el título.

21:05. Bonito vídeo homenajeando a personajes que han pasado momentos emotivos o difíciles. Totti, Yeray Álvarez o Marc Bartra, protagonistas.

21:02. ¡GIANLUIGI BUFFON, MEJOR PORTERO!

21:00. Turno del mejor portero de la FIFA. El gran candidato, Gianluigi Buffon. También son candidatos Keylor Navas (Real Madrid) y Manuel Neuer (Bayern).

20:56. Caballeroso Zidane al recibir el premio. “Massimiliano, Antonio, este premio es también vuestro”. Agradece también a su mujer y familia, así como también a los jugadores y al Real Madrid, “por darme la oportunidad de entrenar”.

20:55. ¡ZINEDINE ZIDANE, MEJOR ENTRENADOR DE LA TEMPORADA! Absolutamente merecido.

20:54. Massimiliano Allegri (Juventus), Zinedine Zidane (Real Madrid) y Antonio Conte (Chelsea), los finalistas.

20:53. Y ahora… el título a mejor entrenador. ¡Zinedine Zidane es el gran favorito!

20:52. “Es un gran honor poder ganar este premio”, asegura Giroud, que agradeció a sus compañeros la ayuda para poder marcar el gol.

20:49. ¡Y el Premio Puskas es para… OLIVIER GIROUD!

20:42. Se presentan los finalistas para el Premio Puskas.

20:35. ¡Bonito espectáculo musical en el inicio de la gala!

20:33. ¡COMIENZA LA GALA THE BEST!

20:17. Se acabó la alfombra verde del Palladium. ¡La gala está a punto de empezar!

20:09. ¡Neymar también llega a la gala The Best! ¡Traje color vino tinto para el brasileño!

20:06. ¡LLEGA CRISTIANO ‘THE BEST’ RONALDO AL PALLADIUM DE LONDRES!

20:04. ¡Nuevo guiño de Harry Kane al Real Madrid! “Jugar en el Santiago Bernabéu es una experiencia increíble, el estado es impresionante”.

20:01. Andrés Iniesta también podría estar en el once ideal, a pesar de sus escasos méritos en la última campaña. Así llegó el manchego al London Palladium.

19:55. Toni Kroos, otro de los madridistas que apuntan al once ideal en la gala The Best.

19:50. ¡Lionel Messi ya ha llegado al Palladium de Londres!

19:45. Frank Lampard, otra de las leyendas presentes en la gala del The Best.

19:38. Modric, entrevistado antes de la gala. “La pasada fue una temporada increíble para nosotros. Estamos felices de defender el título en Champions”.

19:36. ¡Marcelo, el primero en llegar al Palladium de Londres! Y los grandes protagonistas… sus hijos!

19:28. ¡Increíble lapsus de Mijatovic! “Esta noche espero que Cristiano pueda levantar su quinto Balón de Oro”, ha dicho, en la gala The Best.

19:13. Ronaldo Nazario es claro: “Si no hay ninguna novedad, volveremos todos contentos”, ha comentado a Real Madrid TV en referencia a los galardones de mejor jugador y mejor entrenador para Cristiano y Zidane.

19:09. ¡Así fue la llegada de la delegación del Real Madrid para la gala The Best!

19:02. ¡Atención que se está filtrando un once para la gala The Best! En él estaría Andrés Iniesta y, por ejemplo, no Isco o Pogba, campeones de la Champions y la Europa League, respectivamente,. ¿Injusto?

18:52. ¡Cristiano Ronaldo también está en Londres!

18:45. ¡Leo Messi ya está en el hotel! El azulgrana, salvo sorpresa mayúscula, se irá de vacío más allá de la presencia en el once ideal.

18:25. A pesar de que hay tres candidatos para llevarse el premio, The Best solo hay uno y ese es Cristiano Ronaldo, estrella del equipo campeón de Liga y Champions.

18:12. Palabra de una leyenda Francesco Totti, sobre los tres grandes candidatos al The Best: Cristiano Ronaldo, Messi y Neymar.

18:02. Cristiano Ronaldo ya ha llegado al hotel donde se alojan los jugadores antes de la entrega del The Best.

16:45. Neymar no tuvo su mejor noche con el PSG en Marsella, pero quiere ser uno de los protagonistas de la noche. El brasileño no pierde la sorpresa.

16:35. Leo Bonucci no pudo ganar la Champions, pero su temporada ha sido the best.

16:22. Los protagonistas de la gala ya están en Londres. Sergio Ramos, favorito a estar en el once idea, llegó acompañado de su mujer.

¡Buenas tardes! Faltan poco más de cuatro horas para que el fútbol mundial se vista de gala porque se entrega el premio The Best 2017 que reconoce al mejor jugador del mundo, según las votaciones de la FIFA. Los tres finalistas para la consecución del galardón son Cristiano Ronaldo y Neymar, aunque el crack portugués del Real Madrid es el favorito indiscutible para conquistar, por segundo año consecutivo, el galardón al mejor futbolista del planeta.

Cristiano Ronaldo fue determinante en la consecución de la Liga, la Champions y las dos Supercopas, la española y la europea, ganadas por el Real Madrid en este periodo de tiempo que abarca el The Best 2017, mientras que Neymar y Messi apenas pueden oponer la Copa del Rey conquistada por el Barcelona.

Además del premio a The Best 2017 que reconoce al mejor jugador del mundo, también se entregarán otros cinco galardones en esta gala organizada por la FIFA en Londres. Por ejemplo, el de mejor jugadora del mundo. En categoría femenina, optan al The Best 2017, Deyna Castellanos, Carli Llyoyd y la barcelonista Lieke Martens.

Otro de los premios más esperados en la Gala del The Best 2017 es el Premio Puskas, que reconoce el mejor gol del año. Optan al premio la venezolana Deyna Castellanos, el francés OIivier Giroud con el Arsenal y el sudafricano Oscarine Masuluke.

Como es habitual en todas sus galast, además de los finalistas, la FIFA concentrará para la Gala del The Best 2017 a un gran número de ex jugadores importantes para darle mayor repercusión al acto. Este año, entre los invitados estrellas figuran Maradona, Ronaldo, Eto’o y Lampard, entre otros.

Por otro lado, este año se estrena un nuevo galardón en el The Best 2017, el de Mejor portero del año. Los tres nominados en esta primera edición son Gianluigi Buffon, el gran favorito, Keylor Navas y Manuel Neuer.

También hay otros madridistas nominados, además de Cristiano Ronaldo y Zidane, para entrar en el once del año en los Premios The Best 2017. Los otros cuatro nominados del Real Madrid son Sergio Ramos, Toni Kroos, Luca Modric y Marcelo.