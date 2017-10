Zinedine Zidane mostró su lado más simpático e hizo de showman en la Gala The Best 2017. Ganó el premio al mejor entrenador del fútbol, habló en francés y español y aprovechó para hacer una declaración de amor a su mujer: “Te quiero mucho”.

Zinedine Zidane se llevó el premio The Best 2017 a mejor entrenador de la pasada temporada y, en su discurso, se acordó de los futbolistas, pero no sólo de los suyos. Además, dio las gracias al Real Madrid y también a su mujer, con la que tuvo prácticamente una declaración de amor. Fue una declaración sincera en un discurso sincero y simpático..

“Es un honor estar aquí, es algo muy particular. Este premio también es para Allegri y Conte. Nunca habría pensado que tendría algo tan bonito. Gracias a todos, a los entrenadores, pero en especial a los jugadores, todo esto es vuestro. Hoy he ganado yo, pero vosotros sois los responsables”, comentó Zidane después de recoger el premio.

Enamorado Zidane

Zizou también se acordó del Real Madrid: “Dar la gracias al Real Madrid porque me han dado la posibilidad de entrenar a estos jugadores. Gracias a todos, a Cristiano, Luka, Sergio, Toni, Marcelo y a todos. Gracias al Real Madrid por darme la posibilidad de estar aquí. Y ya está”.

Antes de eso, tuvo el detalle de la gala, con un mensaje directo a su mujer, con la que tuvo una dedicatoria muy especial: “Gracias a mi mujer, te quiero mucho. Siempre estás ahí, conmigo, con la familia”.