No hubo debate y Cristiano Ronaldo fue The Best. Pero además, lo fue por goleada. El portugués arrasó a sus rivales y no dio opciones a Leo Messi y a Neymar para hacerse con su segundo galardón.

El madridista se llevó el 43,16% de los votos emitidos por jugadores, entrenadores, periodistas y aficionados de todo el mundo. Por otro lado, Messi consiguió el 19,25 % de los apoyos y Neymar acabó tercero con un 6,97%.

Cristiano ha cosechado una diferencia mayor sobre Messi que la del año pasado. En la gala de 2016 CR7 tuvo el 34,54% de los votos, por los 26,42% del argentino. El ‘7’ ha sido más The Best todavía.

Zidane también arrasó

Zidane también arrasó. El entrenador del Real Madrid fue galardonado con una diferencia mayor que la conseguida por Cristiano. El francés se llevó el 46,22%, mientras que Conte acabó segundo tras cosechar el 11,62% y Allegri ocupó el tercer escalón con un 8,78%.

Keylor, segundo

Keylor Navas no ganó, pero fue elegido segundo mejor portero por detrás de Buffon y por delante de Manuel Neuer. El tico fue subcampeón con un 32,32%. Por otro lado, Buffón ganó con un 42,22% y Neuer tuvo un 10,10%.