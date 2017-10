Neymar: “Me lanzaron de todo: palos, zumos, botellas de Coca-Cola… esto no es fútbol”

Neymar tardará mucho tiempo en olvidar, si es que lo olvida, su primer Classique, su primer gran partido de rivalidad nacional con el PSG. Su visita al Velodrome de Marsella se convirtió en un auténtico infierno y acabó expulsado tras ver dos amarillas en dos minutos. Cada vez que el extremo se acercaba a la esquina para lanzar un córner, la afición local le lanzaba todo tipo de objetos.

“Fue exagerado. Me lanzaron de todo: palos, zumo de naranja, Coca-Cola… De todo. Esto no es fútbol”, aseguró Neymar tras el partido. El número de objetos fue tal que el brasileño tuvo que ser custodiado por la seguridad del estadio y sus escudos para que no le impactaran. “Hay que aprender a proteger a los futbolistas importantes sobre el terreno de juego”, dijo Emery.

Neymar acabó el partido totalmente desquiciado y fue expulsado tras ver dos amarillas en dos minutos. Tras el 2-1 de Thauvin, protestó airadamente al árbitro, que había fallado anteriormente al no señalar penalti por una mano de Amavi, y éste le sacó amarilla. Dos minutos después, Ocampos le golpeó repetidas veces y, cuando el árbitro señaló la falta, Neymar se revolvió contra el argentino, golpeándole. Segunda amarilla y a la calle.

“No he tenido sangre fría, asumo mi error”, reconoció Neymar tras el partido. “El Marsella jugó bien pero nosotros estuvimos por debajo de nuestro verdadero nivel. Podemos jugar mucho mejor. El césped estaba seco y alto. Tendremos que acostumbrarnos. Nuestros rivales intentarán todo contra nosotros”, aseguró el brasileño, que ya empieza a vivir en carne propia lo que es jugar sin el dopaje arbitral del Barcelona.